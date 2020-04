Chenoa: “Me hacía mucha ilusión vestirme de novia”

Chenoa confirma que la decisión definitiva no está tomada pero ahora mismo su boda con su pareja Miguel Sánchez Encina, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, se encuentra "en pausa".

La cantante lo ha desvelado durante un reportaje con la revista Hola y los motivos, como podéis imaginar, son bastante obvios. "La única razón para posponer la boda es esta difícil situación que estamos viviendo todos. Pero aún no hemos tomado la decisión. Me hacía mucha ilusión vestirme de novia y me sigue haciendo ilusión. A ver si, cuando levanten el confinamiento, al menos puedo hacerme la primera prueba del traje".

Chenoa confesó hace unos meses que estaba trabajando con Hannibal Laguna para confeccionar un vestido que represente una parte de ella que no muchos conocen: "Va a reflejar la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad", aseguraba.

Y es que cualquiera que sepa algo del universo de las bodas sabe que los preparativos para una ceremonia nupcial son infinitamente largos y que cualquier pequeño retraso puede provocar que todo se descontrole. Ya no es solo el hecho de si el 14 de junio, fecha prevista para el enlace, se vaya a poder celebrar la boda sino todo lo que pueda suceder con los invitados.

Hay que recordar que esta ceremonia civil estará repleta de triunfitos, pues ha confirmado que asistirán todos sus compañeros de Operación Triunfo, entre los que posiblemente no falten su gran amiga Rosa López, Gisela o su ex, David Bisbal.

Hace aproximadamente un mes, la solista ya mostró su preocupación por la crisis sanitaria y epidemiológica dada la profesión de su futuro marido: "Me preocupo mucho por él y estoy muy pendiente. Cuando vuelve del trabajo, tomamos un café, hablamos de otras cosas, vemos series" confiesa en Hola.

Sin perder de vista los preparativos, tanto Laura como Miguel están pendientes del calendario y de la situación en España para poder darse el sí quiero.

