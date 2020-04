Miguel Ángel Muñoz apoya el lanzamiento del nuevo single de Ana Guerra

Ana Guerra acaba de lanzar su nuevo tema, Tarde o Temprano, una canción con la que regresa a la música tras su primer álbum Reflexión. Se trata de un single fresco, pegadizo y lleno de energía con ritmo pop latino.

El tema ha sido producido por Mango y Nabález, dos de los productores colombianos más solicitados de la industria, y en su primer día ha conseguido más de cien mil visitas en Youtube. ¡Nada mal!

De hecho, han sido muchos y muchas compañeros de profesión los que han compartido el nuevo single de Ana en sus redes sociales. Entre ellos están sus ex compañeros de Operación Triunfo, Ricky Merino y Juan Antonio.

Pantallazo del Instagram de Miguel Ángel Muñoz / Instagram

Pero no han sido los únicos. El actor Miguel Ángel Muñoz, con quien tiene una relación desde hace más de un año, también ha compartido el anuncio del single en su cuenta de Instagram. “Me encanta”, ha escrito el actor en sus historias. Muñoz ha cogido un fragmento de las noticias de TVE en el que hablaban sobre la nueva canción de Ana.

Miguel Ángel Muñoz se encuentra pasando el confinamiento con su tía de 95 años, hermana de su bisabuela. El actor decidió estar la cuarentena con su tata para ayudarla en todo lo que necesite. De hecho, sus vídeos junto a ella están triunfando en las redes sociales.

Hace unos días, el actor explicó en Espejo Público la razón que le llevó a tomar esta decisión: “Ella tiene dos personas que la cuidan porque no puede estar sola, y cuando surgió este confinamiento yo tenía que decidir, porque me encargo de ella, qué hacer con las personas que tenía contratadas para que la cuidasen. Al final yo me vine a vivir con ella porque conmigo es como está más feliz”.

De hecho, el éxito de esta mujer ha sido tal que hasta se ha abierto su propia cuenta de Instagram: @soylatatareal.

