2 canciones póstumas y 2 clásicos de Avicii en el 2º aniversario de su muerte

La tarde del 20 de abril de 2018 no será fácil de olvidar para todos los que formamos la familia de LOS40. Ese día la redacción tanto de LOS40 como de MáximaFM recibían como una losa la triste noticia del fallecimiento de Avicii. Su cuerpo aparecía sin vida en Mascate (Omán). Con apenas 28 años se cortaba trágicamente la carrera de uno de los mejores djs que habíamos disfrutado detrás de una mesa de mezclas.

El terremoto que se vivió en la música electrónica hizo a muchos de sus amigos y compañeros de profesión replantearse un estilo de vida con tanto glamour como peligros. Avicii nos ha dejado un legado musical innegable, sus canciones siguen sonando en todo el mundo. Sus temas son un auténtico regalo para cualquier situación y donde poder encontrar refugio o fiesta según la necesidad del que escucha.

En el segundo aniversario de su fallecimiento, queremos recordar a Tim Bergling a través de su música con dos de las canciones póstumas que más hemos escuchado en estos dos años y con los dos clásicos que jamás olvidaremos dentro de un repertorio que incluía dos discos de estudio hasta la aparición de su álbum póstumo, Tim.

Avicii - Levels

En 2011 su éxito Levels hizo que se convirtiera en uno de los DJs más populares del mundo. El sueco llevaba un año recorriendo las principales salas de música electrónica del mundo intentando hacerse un nombre y no tardó en lograrlo.

Levels cumplirá una década de vida el próximo 28 de octubre de 2021. Nunca un sample con más de 50 años de vida (Sometimes got a hold on me de Etta James) sonó más actual en pleno siglo XXI.

Avicii - Hey brother

De entre el increíble catálogo de canciones al que Avicii dió vida durante casi una década de carrera podríamos haber elegido Wake me up, la canción que le catapultó al estrellato mundial no sólo de la música electrónica sino de la música en general y que forma parte de esa edad de oro del dance del nuevo milenio, I cound be the one, una de sus mejores colaboraciones con Nicky Romero y musicalmente una de sus composiciones más complejas, o cualquier otra en la que estéis pensando.

Pero Hey brother es la elegida por ser una de las pocas oportunidades (si es que no es la única) en la que Avicii participa y se deja ver en uno de sus vídeos musicales. La canción, además, es una obra maestra.

Avicii - Heaven (con Chris Martin)

Gracias al trabajo del productor Carl Fark y al del director Levan Tsikurishvili, habituales colaboradores de Tim Bergling, Avicii regresó a la vida en 2019. Conocían su obra y con el permiso de su familia (y con un fin solidario) trabajaron en las canciones que había preparado para su tercer elepé y que quedaron inconclusas con su muerte.

Una de ellas fue Heaven, en cuyo vídeo podemos volver a verle junto a Tsikurisvili con el que realizó otros ocho vídeos musicales, tres películas animadas para conciertos y dos documentales. El realizador pasó más de medio mes junto a Avicii en Madagascar en el año 2016 disfrutando de la isla y grabando material audiovisual que se tradujo tres años después en las imágenes de Heaven.

Kygo - Forever yours (tributo a Avicii)

Esta canción cuya autoría es de Kygo y Sandro Cavazza generó mucha polémica en su lanzamiento por las críticas de quienes consideraban que quizá no se había respetado la visión de Avicii sobre una de las canciones inacabadas cuya demo estrenó pero no su versión final.

Tanto Sandro Cavazza como el propio Kygo se han encargado de dejar claro que esta Forever yours que presentan como tributo a Avicii no es la Forever yours que el malogrado DJ sueco tuvo en su cabeza y nunca terminó. Una canción hecha desde el cariño con la que seguir honrando su memoria y que sigue llegando a la memoria colectiva de millones de admiradores del dj sueco al que esta canción traerá infinitos recuerdos. Kygo es uno de ellos.

