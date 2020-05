¿Cuáles son los mejores tintes de pelo y dónde encontrarlos?

Primero fue la fiebre del papel higiénico, después llegaron la harina y la levadura, pero, los días de confinamiento van pasando y, ahora, son los tintes del pelo los que se han convertido en el producto estrella de las listas de la compra. Sin embargo, también es uno de los que más dudas genera, sobre todo, si no sueles teñirte y quieres experimentar o si, normalmente, acudes a la peluquería para este tipo de cuestiones.

A pesar de todo, teñirse el pelo en casa cada vez es más habitual entre personas de todas las edades. Razón por la que, sin ir más lejos, en cualquier supermercado se puede encontrar una gran variedad de productos y marcas que pueden hacernos sentir confusos sobre cuál es la mejor elección. Por eso vamos a echarte una mano en función de cuáles sean tus necesidades.

¿Cómo elegir el mejor tinte para el pelo?

Hay varios factores que hacen que unos sean mejor valorados que otros, como por ejemplo, su eficacia en lo relativo a la cobertura de canas. Otro de los aspectos fundamentales es la resistencia de ese tinte al lavado, que hará que sea mejor valorado cuanto más resista, a no ser que nuestro objetivo sea justamente el contrario porque únicamente queramos un cambio de look temporal o atrevernos con algún color de moda. Si este es nuestro objetivo, uno de los mejor valorados es Casting Creme Gloss de Loreal, que puedes encontrar en Mercadona por 6,60 euros. Sus buenas opiniones residen en que se va con los sucesivos lavados y está libre de amoníaco. De hecho, en relación a la composición del tinte aparece uno de los factores más reseñables para escoger: cuál cuida más nuestro cabello.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), después de analizar éstos y otros aspectos como el etiquetado, son tres los tintes del pelo de los considerados mejores del mercado. En primer lugar situarían la marca Naturtint, el cual se puede encontrar online en páginas como Amazon o la web de las perfumerías Douglas por un precio en torno a 6 euros. La medalla de plata se la lleva, según la OCU, la gama Farmatint, populares tintes de venta habitual en farmacia. Sin embargo, puedes también conseguirlo online a través de su propia página web en el distribuidor que escojas por un precio en torno a los 8 euros. El último puesto del podio es para la gama Schwarzkopf Keratin, el cual podrás obtener sin salir de casa a través de webs de diferentes perfumerías o distribuidores de cosmética como Maquillalia por menos de 5 euros.

¿Cuáles son los tintes de pelo más económicos?

Dentro de aquellos tintes caseros que también tienen una buena valoración, a pesar de que su precio sea ligeramente más barato, se encuentran los productos de coloración de Mercadona. El supermercado valenciano ofrece varios tipos de productos de coloración en función de tus necesidades, pero el de menos precio lo encontrarás por 3,90 euros.

Opciones más allá del tinte para un retoque casero

Si no te atreves a teñirte el pelo al completo hay otras opciones que puedes barajar. Existen productos que te ayudarán a cubrir únicamente una de las zonas que más quebraderos de cabeza traen: las raíces. Generalmente vienen en formato spray y son bastante fáciles de utilizar, además, no castigarás la totalidad de tu pelo ni te arriesgarás a lucir un look que no te convence durante el resto de la cuarentena.

Entre ellos, uno de los más populares es Magic Retouch de Loreal, en versión spray o cepillo, pero con ambos podrás cubrir solamente la zona que desees. Lo puedes encontrar desde 5,95 euros en tiendas como Mercadona, o en las webs de establecimientos como Douglas, El Corte Inglés o Primor.

