Leiva: “Juancho es Dios y yo soy mínimas heces de animales muy pequeños”

Los hermanos Juancho y Leiva nunca decepcionan. Ni en la música ni en el resto de facetas. Les habíamos visto colaborar y lanzar auténticas joyas musicales de nuestro pop-rock y sabíamos que su buen rollo va mucho más allás de su relación de parentesco. Y cuando hay una mesa de ping-pong por delante todo se multiplica.

Como os contamos hace unos días, los hermanos Conejo Torres están pasando el confinamiento juntos en Alameda de Osuna (Madrid) sacando su genio artístico en estos momentos de confinamiento pero también pasando el tiempo como cualquiera de los mortales.

Un partido de ping-pong siempre es un buen pasatiempo y más si hay una apuesta de por medio como hemos podido ver a través de las redes sociales de Leiva. El perdedor nos dejó un vídeo que quedará para la posteridad por su mezcla de humor y sinceridad.

Cumplidor de apuestas.

Derrota en el campeonato de ping pong Open Cuarentena.

"Este vídeo es un poco para contaros que mi hermano Juancho es dios jugando al ping-pong. Su precisión, su dinamismo, su exactitud, su calidad con la bola me dan escalofríos. Por supuesto su altura artística, de inspiración, de melodías, de texto, de armonía son apabullantes no como las mierdas de composiciones que he hecho yo toda mi vida. Y que decir de su elegancia, de como elige cada put* tela, cómo lleva los trajes, los zapatos... Es un privilegio solo que pase a tu lado y le puedas mirar. La basura que genera la basura, esa sub-basura es lo que soy yo al lado de Juancho jugando al ping-pong y en cualquier cosa que se proponga. ¿Por qué? Porque él es dios y yo soy mínimas heces de animales muy pequeños. Eso es así" explica Leiva que se define a sí mismo como cumplidor de apuestas tras ser derrotado en el campeonato de ping pong Open Cuarentena.

Un subidón de ego para el ganador y una pequeña humillación para el perdedor son un premio que parecen mejor que cualquier trofeo ya que demuestra que no les falta el humor.

¡Esperamos que el próximo torneo sea en directo!

