Leiva: “Estoy mucho en el estudio para escapar de todo esto que me aterra”

Hace un par de semanas tuvimos la suerte de disfrutar del estreno de una nueva canción de Leiva, Mi pequeño Chernóbil, en cuyo vídeo, además, asistimos al reencuentro con su otra mitad musical durante muchos años: Rubén Pozo de Pereza. Una canción en la que recuerda su trayectoria (lo bueno y lo menos bueno) y en la que demuestra que a las estrellas de la música también les afecta lo mismo que a cualquier ciudadano de a pie.

Gracias a músicos como el madrileño, millones de personas estamos pudiendo entretenernos durante estos duros momentos. Pero no hay que olvidar que nuestros temores también son los suyos como ha confirmado durante una videollamada con El País Semanal y el periodista Fernando Navarro: "Ahora estoy mucho tiempo en el estudio que es la única manera que tengo de escapar de todo esto que me aterra bastante. Trato de mantenerme ocupado".

Leiva ha contado que está en su "casa en Madrid en Alameda de Osuna donde llevo dos semanas de confinamiento porque yo vengo de México donde actuaba en el festival Vive Latino. Cuando empezó a haber bastantes muertos me pareció irresponsable que viajara mi gente desde Madrid así que toqué en el festival sólo con mi guitarra. Y también tenía una grabación que tuve que suspender porque la embajada nos dijo que corríamos el riesgo de quedarnos allí atrapados".

Ya en la casa del barrio que les vió nacer y confinado junto a su hermano Juancho (Sidecars) y la pareja de este, Leiva ha avanzado que está involucrado en un nuevo proyecto del que no ha podido revelar todos los detalles.

"Una de las cosas positivas de este confinamiento es que estoy trabajando mucho. Me ofrecieron hacer una banda sonora que no puedo decir qué proyecto es porque todavía no es público, y no podía hacerlo porque tenía muchos shows. Al aplazarse todos los shows de estos meses pues estoy en el estudio haciendo una banda sonora que es muy trabajoso y más estando yo solo haciendo de músico, de técnico... Lo estoy haciendo todo a la vez y se me van las horas saliendo de noche del estudio" explica el intérprete que publicaba el pasado 2019 su cuarto disco como solista: Nuclear.

Precisamente la segunda fase de la gira de presentación de este trabajo se ha visto afectada de pleno por la crisis sanitaria y epidemiológica: "En el momento en el que podamos volver a funcionar, saldremos a la carretera y trataremos de reubicar todos los shows que hemos perdido para ponerlos más adelante y no perderlos. Pero lo que realmente me angustia es el estado de mi crew y de mis músicos. Afortunadamente yo me puedo permitir parar unos meses pero de la cuarentena lo que más me está haciendo sufrir es pensar cómo lo estarán pasando las familias que hay alrededor de mi proyecto que son más de 30 en gira. Ellos no tienen ingresos. Dependen de los ingresos de los shows, porque en cuanto se acaban los shows se acaban los ingresos. Ellos no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Esto me está generando bastante angustia pero no tenemos otra posibilidad, no está en nuestras manos hacer un puzzle mejor. Tenemos que esperar a que las circunstancias nos permitan tocar, ver cómo se comporta la sociedad pero seguramente vamos a ser los últimos en empezar a funcionar".