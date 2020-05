El perreo de Ester Expósito ya tiene meme propio

Ha pasado más de una semana desde que Ester Expósito sacudiera las redes sociales con un perreo que dió la vuelta al mundo (ya suma 45 millones de reproducciones y casi 11 millones de interacciones). Y todavía la gente sigue hablando de ello.

"Vamosssss con ese sábado nocheeeeeee" escribía la actriz que da vida a Carla Rasón en Élite junto al vídeo en el que suena El efecto de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Ojos de asombro y corazones fueron la respuesta de los autores de esta canción que sigue corriendo como la pólvora por las redes sociales.

Y todo porque el perreo, del que Ester Expósito es una firme defensora, se ha convertido en un meme que después de disparar los termómetros están provocando carcajadas a mandíbula suelta.

Básicamente este meme propio consiste en escribir el texto "Este chico baila igual de bien que Ester Expósito pero solo por no tener su físico no se le dará la misma importancia que a ella, y es una pena que la sociedad de hoy en día sea tan superficial" junto a una imagen de alguien bailando con su particular estilo. El texto puede variar ligeramente pero el cachondeo es el mismo en cada meme.

Y no seremos nosotros los que digamos que los bailes de WillyRex, Auronplay, Eduardo Inda, David Broncano, Ibai Llanos o Tomás Roncero no sepan bailar. Pero desde luego no es nuestro estilo ni desde luego es 'estilo Ester Expósito'.

En las últimas horas Ester Expósito se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales con miles de post y tuits en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter.

Gracias a la viralidad de su baile y a todo lo que ha venido después, Ester Expósito ya es la española más seguida de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Vamosssss con ese sábado nocheeeeeee Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 11 Abr, 2020 a las 12:55 PDT

