Avril Lavigne vuelve con We are warriors

Llevábamos varios meses sin tener demasiadas noticias de Avril Lavigne. A finales del pasado año se despidió de Europa donde ofreció algunos conciertos para presentar Head above water y desde entonces parece haber estado recuperándose del esfuerzo que le supone combatir contra su enfermedad.

La canadiense es más consciente que nadie de los dolorosos límites hacia donde te puede conducir una enfermedad y por ello ha decidido dar un paso al frente regresando al panorama musical con la canción We are warriors con la que intentará recaudar fondos en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19.

Este tema, nueva versión de su hit Warrior, se estrenará este mismo viernes a través de sus canales oficiales y sobre su fin solidario Avril Lavigne ha dejado una completa explicación en su perfil de Instagram.

"Guerreros! Espero que vosotros y vuestras familias tengáis salud y estéis a salvo. Me he sentido muy inspirada viendo a todo el mundo convertirse en guerreros durante este tiempo. Esoty trabajando en un proyecto especial y me gustaría que fuérais parte de él. Quiero ver cómo lucháis por vuestro camino con esto. ¿Estás tú o alguien cercano a ti en la primera línea trabajando en hospitales, bomberos, ejército, policía, tiendas de alimentación, taxis, correo o trabajando en un mostrador? Si es así, envíadme algunos vídeos de los que en vuestra familia sean guerreros (o tú mismo) o una fotografía con una señal de quién es vuestro guerrero en el frente. Quiero alumbrar todas vuestras historias" explicaba en un primer momento la solista sin desvelar por completo el secreto.

Obviamente el material audiovisual parece que formará parte del videoclip cuyo estreno está previsto para este viernes 23 de abril. Así ha sido el anuncio a través de sus redes sociales.

"Desde que nuestro mundo se puso patas arriba hace unas semanas, he visto cada día a gente ponerse su armadura para ir a la batalla. Hechos tan sencillos como repartir el correo se han convertido en esfuerzos heroicos (...). Quería ser parte de ello y contribuir así que me puse a trabajar en el estudio y quiero dedicaros esto. He regrabado Warrior para que refleje nuestro mundo actual y a todas esas cosas sorprendentes y heroicas que estáis haciendo. A todos los trabajadores de hospital, gente del servicio postal, trabajadores de tiendas de alimentación, policía y bomberos, cada uno de vosotros cuyo mundo se ha visto sacudido. Esto espara vosotros" escribía Avril Lavigne.

La canadiense ha confirmado que donará todo lo que recaude la canción a Project Hope, una organización que trabaja para que médicos y personal sanitario se sientan seguros en todo el mundo.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!