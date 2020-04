Miguel Ángel Silvestre está pasando los días de confinamiento con su madre. El actor hacía muchos años que no pasaba tanto tiempo en casa, ya que desde adolescente, cuando su principal pasión era el tenis, tuvo que irse a vivir fuera, así lo contó anoche en El Hormiguero. Un tiempo que está dedicando para muchas de las cosas que no ha podido hacer hasta ahora, como estudiar matemáticas.

El actor confesó que está estudiando todo lo relacionado con los números, una tarea pendiente que tiene desde hace muchos años. "Me gusta mucho porque las matemáticas se dice que es el idioma de la naturaleza", confesaba. Y es que Miguel Ángel está muy involucrado en todo lo relacionado con el medioambiente, poniendo siempre su granito de arena para mejorar todo lo relacionado con su cuidado, trabajando con varias ONGs dedicadas a protegerlo.

Pero lo más sorprendente son las horas que le dedica a esta tarea, ya que puede estar estudiándolo entre 6 y 7 al día. "Me dijeron que se me daba bien y entonces me motivé el triple", afirmaba. Para el actor de En el corredor de la muerte, las matemáticas son una de las profesiones que le gustaría ejercer en otra vida: "Siempre me ha gustado y que pensaba que nunca iba a poder hacer", contaba.

Miguel Ángel Silvestre es muy activo en redes sociales. Suele compartir con sus seguidores historias -como su primer beso-, su día a día y hasta los videos más tontos que pueden alegrar el día a cualquiera. Siempre cercano y familiar con todos sus seguidores.