Lalo Ebratt: "Me encantaría irme a vivir con Billie Eilish porque vestimos parecido”.

En tan solo dos años, Lalo Ebratt se ha convertido en uno de los rostros del reguetón que más está dando que hablar. El cantante colombiano de 27 años se hizo mundialmente conocido en la industria gracias al tema Mocca. De hecho llegó a sacar un rémix con J Balvin, cumpliendo así uno de sus sueños.

Ahora, en medio del confinamiento mundial, Lalo no para de lanzar música. Ha lanzado 4 besos, su segunda colaboración con Lola Índigo; luego Fantasma con Trapical Minds; y por último, La Gatita. Todo esto en tan solo tres semanas. Vamos, que el joven no pierde el tiempo ni en tiempos de crisis.

Para hablar sobre estos lanzamientos, sus famosos peinados y lo que está haciendo durante este confinamiento, Lalo nos ha abierto las puertas de su casa en el último #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Al otro lado de la cámara se encuentra nuestro querido Félix Castillo.

“Le he sacado provecho a estos días para crear música”, nos confiesa el intérprete de Maldición cuando le preguntamos qué está haciendo durante estos días en casa: “Hemos aprovechado esta era digital para darle duro a la música”.

💅🏾💅🏾Hace un rato saliendo hacer mercado🛒🛒🛒🛒🛒

Lo más duro de la cuarentena: estar lejos de su familia



Eso sí, el artista nos confiesa que no ha podido pasar el encierro con su familia y que eso es lo que más duro se le está haciendo: Estos días he estado un poco triste porque no estoy con mi mujer y mis hijas”

La última canción que ha lanzado ha sido La Gatita, un tema rompepistas cuyo estribillo no puedes sacarte de la cabeza. “Es una canción dedicada a todas aquellas mujeres que disfrutan en las discotecas y que llevan uñas largas y preciosas”.

Lalo también nos ha confesado que él es de los que cuando sale de fiesta no para quieto: “Yo en la discoteca bailo un montón, hago hasta el perreo sucio.”

"Lola Índigo tiene una luz brillante"

A finales de marzo, el cantante lanzó 4 Besos junto a Lola Índigo, un tema que nos hipnotizó por su ritmo desde el primer momento que lo escuchamos y que ya suma diez millones de reproducciones en Youtube. ¡Nada mal!

Se trata de la segunda colaboración que ha tenido el cantante junto a la artista granadina. “Ella es increíble y es una artista súper completa. He aprendido un montón de ella y de su disciplina”, nos cuenta Ebratt. “Tiene una luz brillante a la hora de bailar”, nos confiesa.

También, gracias a una de las preguntas de los fans, ha contestado cómo fue colaborar con Tini en Fresa: “Después de verla en Violetta fue una satisfacción personal. Fue súper chévere”.

Pero si hay una colaboración de su carrera que le hizo ilusión fue la del rémix de Mocca con J Balvin: “Fue una locura hacer el remix de Mocca con J Balvin. Fue un sueño. Es el líder del movimiento y fue una locura. Todo lo que ha pasado ha sido un aprendizaje para mí.”

"Lalo Ebratt no es solo reguetón, es arte"

Los fans también han querido saber si hay algún tipo de peinado que no se haría nunca. “Lalo Ebratt no tiene límites en cuanto a la moda. No es solo reguetón, es arte”, ha comenzado diciéndonos el artista. “Cuando era pequeñito no me dejaban dejarme el pelo largo y yo creo que me costará cortármelo de nuevo ahora. Tengo el pelo afro y resiste un montón”, nos ha confesado.

Lalo también ha respondido a la pregunta sobre con qué famoso o famosa se iría a vivir, y sí, tiene que ver con esto de los estilismos: "Me encantaría irme a vivir con Billie Eilish porque vestimos parecido”.

Pero no todo iba a ser fácil para Lalo Ebratt en este Live. Ni mucho menos. El artista ha sido el último cantante en efrentarse a nuestro test de “¿Qué prefieres?” y no se lo hemos puesto nada fácil. ¡Mira, mira!

¿Qué prefieres? "¿Cantar en solitario o con los Trapical Minds? "Cantar con los Trapical Minds" ¿Yera o Skinny Happy? "Los amo a los dos. Pero Yaro me instruyó a nivel vocal. Pero yo a los chicos los amo un montón. Ya sabes, todo lo que hemos hecho. Me dio la oportunidad de grabar cuando no tenía ni estudios ni nada. Una locura." ¿Lola Índigo o Tini? "Me lo pusiste complicado. Qué locura hermano, ambas son súper buenas. Es que a Lola Índigo la amo. Tengo que escoger a Lola. A ambas estoy súper agradecido y he hecho hits con ellas, pero Lola es mi hermana." ¿Un año sin Instagran o un año sin poder cambiar de peinado? "Un año sin cambiar de peinado. Instagram ahora mismo es necesario. ¿Un año sin subir a un escenario o un año sin producir tema? "Me la pusiste difícil ahí. Yo disfruto mucho estando en el estudio, pero el escenario es increíble. Yo creo que prefiero no ir al estudio porque tengo 20 temas preparados. Vamos a la tarima que lo necesitamos ya."

Para terminar, Lalo ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores y seguidoras para que nos quedemos en casa: “La vacuna somos nosotros mismos”.