The Weeknd, Dua Lipa y DVicio amenazan el Nº1 de ‘Tusa’

¿Quién será el número uno este sábado? La emoción por saber cuál de los 40 éxitos del momento llegará a lo más alto regresa con una nueva edición de #Del40al1CocaCola, el programa musical líder del fin de semana, que reúne a un millón y medio de oyentes frente a sus receptores de radio. Toda esta semana ha sido Tusa, el single de Karol G y Nicki Minaj, el tema que ha reinado en la primera posición; sigue sonando con fuerza en todas partes y podría mantenerse en la cima, con lo que sumaría así su cuarta semana (no consecutiva) como número uno. Ninguna otra canción lo ha conseguido en lo que llevamos de año, y si hay una que puede lograrlo es este hit que arrasa en todos los países de habla hispana.

Si, en cambio, el tema que alcanza el primer puesto es alguno de sus tres inmediatos perseguidores, también tendríamos repetición, pues tanto The Weeknd (#2), David Otero y Taburete (#3) y Dua Lipa (en el #4 con Don’t start now, una de las dos canciones que tiene entre las ocho primeras) ya saben lo que es coronar el ránking. Cuentan como favoritos lo mismo que Dvicio con Reik y ChocQuibTown con Dosis (#5) y Nil Moliner y Dani Fernández con Soldadito de hierro (#6), singles que obtendrían la medalla de oro por primera vez.

Un único candidato puede debutar este sábado y es Lay your head on me, de Major Lazer con Marcus Mumford; un tema bailable, elegante, original gracias al toque folk del cantante de Mumford & Sons, y cuyo futuro en la lista está en manos de los oyentes. Solo si recibe apoyos suficientes por parte de estos con el HT #MiVoto40 se colarán en el chart.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el libro El secreto de la contadora de historias, de Sejal Badani (esta ha sido la semana del Día del Libro y, cómo no, fieles a nuestro estilo, regalamos literatura) y el DVD o BluRay de la película El Rey León; dos premios que sin duda vendrán muy bien a quienes los consigan para hacer más llevadera esta 40TENA de la cada vez más pronto saldremos.

Las cuatro horas más vibrantes se completarán con noticias, el repaso a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo y muchas más sorpresas que garantizamos os harán pasar una mañana de sábado de lo más entretenido. A las 10 AM (9 AM) en Canarias, Tony Aguilar dará el pistoletazo de salidda… y ahí tenéis que estar.

