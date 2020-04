C. Tangana, Omar Montes y Becky G protagonizan tus nuevos temas favoritos

¿Ya ha pasado una semana? Pues sí, ya ha pasado una semana. ¡El tiempo vuela! Y es que si hace unos días estabas dándolo todo con lo nuevo de Pablo Alborán, Sam Smith y Anuel AA, entre otros, prepárate porque llega una nueva dosis de temazos.

En este caso, los protagonistas no son otros que Maluma, Antonio Orozco, Becky G y C. Tangana, entre otros. Tus artistas favoritos traen canciones para todos los gustos que conseguirán que no te despegues de tus auriculares en ningún momento. ¿Acaso hay mejor forma de celebrar que llega el fin de semana que con estos nuevos ritmos?

Viernes 24 de abril

C. Tangana - Nunca Estoy. Parece que la cuarentena ha puesto triste al madrileño. O al menos así lo ha reflejado en su nuevo tema. Una canción que llega en unos días muy extraños para todos y que rompe con el estilo que viene ofreciéndonos en sus últimos temas. Se trata de una balada con beats bounce que canta desde el punto de vista femenino y habla de un amor en al distancia.

Nyno Vargas, Omar Montes - Hola, Nena. ¿Pensabas que te ibas a quedar sin ritmos latinos entre tanta balada? Pues estabas completamente equivocado/a. Nyno Vargas y Omar Montes se han encargado de llenar nuestro fin de semana de sonidos urbanos y perreo. En Hola, Nena, ambos intentan convencer a esa chica de que ellos son los que de verdad valen la pena, y no ese chico del que se ha enamorado.

Gente de Zona, Becky G - Muchacha. ¡Más ritmos latinos! En esta ocasión, prepárate para darlo todo con los ritmos del moombahton y los toques del cubatón que nos ofrecen nuestros protagonistas. Una canción alegre que rinde homenaje al talento latino y que llena de optimismo a cualquiera que la escuche.

Antonio Orozco - Hoy. Si lo tuyo es el pop español, Orozco trae la solución. El cantante presenta Hoy, un tema que cuenta con una banda capaz de erizar la piel y una letra cargada de esperanza y confianza en que las cosas van a salir bien. En una entrevista con LOS40, no solo nos habló de este nuevo proyecto, sino también del disco que lanza cinco años después.

Soraya, Bombai - Lo Bueno. El nuevo disco de Soraya ya está aquí. Luces y Sombras nos muestra esos lados de luz y de oscuridad que protagonizan nuestras vidas, convirtiendo así su álbum en un proyecto experimental. Y es que si su canción con Chenoa forma parte de estas sombras, el que trae con Bombai es todo lo contrario. Habla de esconder esos miedos y olvidar lo negativo que nos invadió en un pasado. ¡Ahora viene lo bueno!

VV. AA. - Quiero abrazarte, cuando todo acabe. Cada vez son más los artistas que se unen a esta ola de mensajes positivos en estos días tan difíciles. Y es que aquellos que han participado en la campaña de #YoMeCorono ahora han decidido participar en una canción conjunta que habla sobre lo que de verdad echamos en falta estos días: abrazarnos, tocarnos y besarnos. Edurne, Taburete, Fran Perea y Rayden son algunos de los que forman parte de este proyecto.

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town. Que sí, ¡que han vuelto! Ocho años después, pero lo han hecho. Y es que, aunque ya la tenían compuesta antes del confinamiento y formaría parte de su próximo álbum de estudio, parece que han elegido la fecha perfecta para publicarla. Su letra habla de vivir en una ciudad fantasma en la que todos estamos encerrados. ¿Casualidad?

Avril Lavigne - We Are Warriors. La cantante ha vuelto, y lo ha hecho para lanzar un mensaje de esperanza en estos tiempos tan duros que atravesamos. Todos somos guerreros en una contienda que ganaremos. "No, no estamos asustados de lo que tengamos que hacer. Nunca nos inclinaremos, nunca nos romperemos", dicen algunos de sus versos.

Maluma - ADMV. Estamos acostumbrados a esa imagen de chico malo y sexy que adopta el colombiano, pero en este nuevo proyecto ha decidido ofrecernos todo lo contrario. Maluma presenta Amor De Mi Vida con un videoclip al más puro estilo Benjamin Button. Se mete en la piel de sí mismo, pero en su versión octogenaria. Así muestra la versión audiovisual de esta balada acústica que, tal y como ha desvelado para ETOnline, se la dedicará a su futura mujer.

Otros de los artistas que te harán vibrar, y mucho, durante la semana son Siloé y Miss Cafeina con La Vida Que Me Das, Bizarrap y Bejo con la Music Session Vol. 27, Dalex con +Linda, Cher Lloyd con Lost, James Blake con You're Too Precious y Lil Pump y Anuel AA con Illuminati. ¡A darlo todo!

