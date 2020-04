Las novedades musicales no lo son sin lo que traen Anuel AA, Sam Smith, Pablo Alborán y Becky G, entre otros

Los viernes siempre han sido nuestro día favorito de la semana, y no solo porque después de él lleguen la fiesta y el descanso. Nuestros artistas favoritos se lían la manta a la cabeza para lanzar sus temas más frescos, algo que aporta más significado al concepto de "fin de semana". ¿Qué es una fiesta sin tus canciones favoritas?

El pasado viernes 11 de abril fue el turno de Selena Gomez, Rayden, Ozuna y Manuel Carrasco. Pero no temas, porque el pop, los ritmos urbanos y las baladas tampoco faltarán esta semana. Esta vez, los encargados de traerlos han sido Sam Smith, Demi Lovato, Blas Cantó, Kelly Clarkson, Anuel AA y Pablo Alborán, entre otros. ¿Cuál es tu favorito?

Viernes 17 de abril

Pablo Alborán - Cuanto Estés Aquí. Lo dicho. La balada ha llegado a nuestro fin de semana gracias al malagueño y al tema que estrenó con LOS40 este lunes 13 de abril. Y es que Cuando Estés Aquí no podía llegar en un momento mejor, pues su letra habla de esos abrazos que nos gustaría dar y que nos unirá cuando todo esto acabe. "La idea de la canción es abrazar a la gente de algún modo. Que sea el abrazo que no nos podemos dar ahora, y a la vez aportar mi granito de arena y transmitir algo de paz en todo este desorden", señala Pablo.

Casper Magico, Anuel AA - Sola & Vacía. Claro que los ritmos latinos tampoco podían faltar. Y es que si el nombre de Anuel AA aparece entre los intérpretes del tema, su éxito está más que asegurado. Esta vez se alía con Casper Magico para traernos el reggaeton que todos necesitamos en estos días de cuarentena. ¡A darlo todo!

Sam Smith, Demi Lovato - I'm Ready. Se acabó la espera. Ya está aquí la colaboración que todos esperábamos. Una colaboración que, como no podía ser de otro modo, habla de la diversidad sexual. Una reivindicación del género Queer al ritmo del pop que llega con una estética propia de los 70. ¡La nostalgia vuelve a nuestra vida!

Becky G - They Ain't Ready. La artista ha decidido regresar al inglés y al R&B en su nuevo proyecto. Un proyecto que habla de la lucha de una pareja por salir adelante con su amor mientras que el resto de su entorno les aconsejan no hacerlo. "No están listos para nuestro amor", dice uno de sus versos.

Kelly Clarkson, Blas Cantó - I Dare You. El proyecto de Eurovisión va a tener que esperar para Blas Cantó, pero parece que los proyectos musicales no se le escapan de las manos. El cantante se ha aliado con Kelly Clarkson en la versión en español de su tema. Sí, la mismísima Kelly Clarkson. Un tema de ritmos pop cuya potencia vocal de ambos artistas lo convierten en unos sonidos grandiosos y de lo más emocionantes.

Don Patricio, InnerCut - Y A Mí Qué?. El buen rollo se apodera de nosotros siempre que leemos el nombre de Don Patricio, y no es de extrañar, pues sus temas llegan cargado de unos ritmos capaces de levantar el ánimo a cualquiera. Un claro ejemplo es su último sencillo junto a InnerCut. Una canción de ritmos urbanos con toques del trap con un vocabulario muy pegadizo.

La Oreja de Van Gogh - Abrázame. Millones de personas estaban esperando este lanzamiento, y es que esta histórica banda española ha compartido el primer avance de su nuevo proyecto musical que verá la luz en septiembre. "Abrázame es una historia de amor desgastado pero de esperanza, donde solo es posible salir adelante si lo hacemos juntos", señala nuestro compañero Juan Vicente.

Piso 21 - Tomar Distancia. Que no, que la cuarentena no va a frenar a nuestros artistas favoritos. Un ejemplo de ello es Piso 21, la banda colombiana que a través de la distancia ha dado vida a su nuevo sencillo. Tomar Distancia llega con unos ritmos urbanos y habla de la nostalgia y el desamor que surgen en el confinamiento. Ellos lo tenían claro: no querían hacer una canción de fiesta, sino un sonido tranquilo y una letra nostálgica. Parece que lo han cumplido a la perfección, ¿no?

Maikel Delacalle - Cadenas. El talento canario no brilla por su ausencia precisamente. Artistas procedentes de estas maravillosas islas han demostrado haber irrumpido en la industria de la música para quedarse. Uno de ellos es Maikel Delacalle, que hace unos días presentó LOS40 Urban y que ahora afronta el fin de semana con su nuevo lanzamiento. Cadenas llega con los ritmos latinos que le caracterizan y con una letra que habla de ese amor incondicional que se puede llegar a sentir por una persona.

Camilo - El Mismo Aire. Ya está aquí Por Primera Vez, el nuevo álbum de Camilo, y con él ha traído un repertorio musical de lo más variopinto. Encontramos temas que ya escuchamos como Favorito, Por Primera Vez y Tutu, entre otros. Pero también nos trae El Mismo Aire, una balada downtempo de ritmos latinos que llega acompañada del sonido de un violín y de la cautivadora voz de nuestro protagonista. El Mismo Aire habla de todo de lo que se arreptiende haber dicho a ese amor que se marchita.

IZAL - La Buena Sombra. Al igual que Piso 21, la banda española se atreve con su nuevo tema grabado y mezclado desde sus hogares. Izal regresa después de dos años para ofrecernos un mensaje positivo que transmite que debemos ver siempre el lado bueno de las cosas. Una letra que llega en un momento perfecto en el que los ánimos comienzan a disolverse en los hogares. Pero La Buena Sombra, con los sonidos característicos de la banda indie, es capaz de cambiarlo.

Otros de los artistas que protagonizarán nuestro fin de semana son Lalo Ebratt y Tainy con La Gatita, Jack Gilinsky y Don Toliver con My Love y Lawson con Lovers.

