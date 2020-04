Najwa Nimri y Maggie Civantos desvelan qué les hizo llorar durante el rodaje de ‘Vis a Vis’

Ver Vis a Vis supone enfrentarte a una auténtica montaña rusa de emociones. Y es que todas y cada una de sus protagonistas se han encargado de convertirla en una de las series más aclamadas del país. Tanto es así que la acogida que ha recibido su spin-off Vis A Vis: El Oasis ha superado cualquier expectativa.

Lo dicho. La serie es capaz de provocarte innumerables emociones, y no solo a aquellos que la ven, sino también a los propios personajes. Según desvela La Vanguardia, Najwa Nimri (Zulema) y Maggie Civantos (Macarena) no pudieron aguantar las lágrimas en un momento del rodaje.

Hemos de recordar que los rifirrafes entre ambas protagonistas ocurren, y mucho, durante la serie, sobre todo, en la primera temporada. Esto les llegó a ocasionar mucho sufrimiento. De hecho, les dolía tener que enfrentarse entre ellas. "No se podría hacer esta serie si no nos lleváramos todas increíble. No se podría", señaló Nimri. Entre tanto buen rollo, acabó ocurriendo algo insólito.

"Al final de la temporada pasada le pedí perdón. Le dije: 'siento muchísimo todo lo que mi personaje le hace al tuyo, lo siento muchísimo'. Y las dos nos abrazamos llorando mientras nos decíamos 'Yo te quiero' y 'yo también te quiero muchísimo", concluyó Najwa entre risas. ¡Un momento único!

Pero parece que no todo han sido risas. Hace unos días se descubría que ambas se han dejado de seguir en redes sociales, algo que no ha extrañado del todo a sus seguidores. Maggie ha confesado en alguna que otra ocasión que han tenido discusiones "hasta por cosas más tontas que ni siquiera nos dábamos cuenta". ¿Qué habrá ocurrido finalmente? Sea como sea, ambas han vuelto a la acción a la pequeña pantalla.

