Los insultos de Adrián Lastra contra los padres incívicos

Después de un mes y medio de confinamiento, los menores de 14 años podían salir a dar un pequeño paseo este domingo. Una situación que, viendo las imágenes que se han viralizado, se ha descontrolado en algunas zonas de grandes ciudades. Tanto anónimos como celebs han criticado estas imprudencias (como por ejemplo David Bustamante). Aunque algunos lo han hecho de forma un poco más vehemente. La reacción de Adrián Lastra está corriendo como la pólvora por la red.

Un vídeo de apenas 40 segundos que en apenas 10 horas roza ya las 100.000 interacciones y casi el millón de visualizaciones. El actor se queda a gusto poniendo a algunos padres incívicos en su sitio en un lenguaje fuera de tono.

"A todos esas familias que están saliendo con sus hijos por lo que ha dicho el gobierno y os estáis pasando el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad por el forro de los coj***s, ¡dejad de hacer el gilipollas! Si no sabéis someteros a las reglas que ha puesto el gobierno, no salgáis a la p*** calle. ¡Dejad de hacer el idi***, el imb***l! Porque hay muchas vidas en juego. Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me parece... Es que me salen solo palabrotas, solo me sale decir sois tont*s, sois idi***s, sois gili***las. Me trabo y todo porque me pongo muy nervioso. Hay mucha gente muriendo e infectada en los hospitales y luego sois vosotros los que salís a los balcones a aplaudir... ¡Iros a la mie***!" exponía Adrián Lastra

Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre..... pic.twitter.com/n0hyZMVK14 — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) April 26, 2020

Los insultos del actor hacia los padres incívicos llegaba de manera simultánea al mensaje que un indignado David Bustamante también colgaba en su perfil de Instagram aunque de manera un poco más 'correcta': "Veo como se está haciendo uso irresponsable del paseo con los niños y me hierve la sangre... Somos injustos, insolidarios e ignorantes... Me entristece que personas hayan entregado su vida para nada... Que esto no se ha acabado! Mantener las precauciones! Hoy me siento defraudado sinceramente... #PuebloInconsciente".

Esta es la segunda 'polémica' que protagoniza Adrián Lastra en Twitter en apenas un par de meses después de que el pasado febrero pidiera a los usuarios de esta red social que dejaran de machacarle a menciones para criticar a la vicesecretaria general del partido socialista, Adriana Lastra.

"QUERÉIS DEJAR DE MACHARCARME!!! A todos los que se quieren quejar a gente de la política..... mi Twitter es diferente!!! No soy la del PSOE... gracias a todos por vuestra buena vibra.... sed felices pero checkear el Twitter Antes de subir algo...." tuiteó entonces el intérprete.

