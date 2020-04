Danna Paola, Vanesa Martín o Sebastián Yatra entre los que mejor han versionado a David Bisbal

A poco que conozcas a David Bisbal sabrás que es un hombre hiper inquieto al que le cuesta quedarse quieto. Y por muy encerrado que esté, estaba claro que no se iba a quedar parado. De ahí, que durante la cuarentena haya lanzado uno de los temas de En tus planes, pero en versión dueto con Aitana.

Si tú la quieres ha tenido su portada de confinamiento, su videoclip casero y su propio challenge que está triunfando. Y es que, el almeriense es muy de apoyar y acudir cuando sus amigos le piden ayuda, y ahora le devuelven el favor.

Son muchos artistas los que se han sumado a grabar su propia versión del tema y hemos seleccionado ocho de ellas. Amigos españoles como Vanesa Martín, India Martínez o Rozalén, hasta otros cantantes del otro lado del charco como Danna Paola, Sebastián Yatra o Cali y el Dandee.

India Martínez

“Mi compañera @india_martinez_oficial me ha mandado esta versión más Flamenquita de #situlaquiereschallenge que giros más bonitos y que sentimiento tiene en la voz!!! Te queremos!!”, escribía Bisbal sobre su amiga India Martínez que no ha dudado a la hora de cantar un fragmento de la canción a capella, solo acompañada por sus propias palmas.

“☺️☺️☺️☺️ la canción se presta a ello!!! Enhorabuena amigo, os queremos!!!!”, respondía la cordobesa.

Vanesa Martín

“Qué hermosura de versión!!!! De mi @vanesamartin_ a @aitanax le va a encantar!!!!!! Mil gracias compañera te queremooooooooooooooooos!!!!”, le decía Bisbal a la malagueña que, compartía su propia versión a voz y guitarra. Está claro que cada cual le puede aportar su propio estilo a la canción. Ella lo ha hecho.

“Os quiero yo más!!! Que el amor llene el mundo de olas hechiceras, inevitables e imposibles de no querer coger! os adoro @davidbisbal y @aitanax 💜”, respondía ella.

Danna Paola

No solo sus paisanos se han animado a apuntarse a su reto. A Danna Paola estamos acostumbrados a escucharla en un registro mucho más latino y movidito, pero ha demostrado que cuando se pone, es capaz de defender una balada a voz y guitarra. “Qué gran versión de #situlaquiereschallenge de @dannapaola A mí personalmente me ha gustado mucho. Gracias por todo el cariño que le estáis depositando a este Challenge”, aseguraba Bisbal.

Conchita

Teníamos un poco despistada a Conchita pero está claro que sigue tan activa como siempre derrochando sensibilidad con su voz delicada. En esta ocasión se ha unido al productor Pablo Cebrián para darle una alegría a su amigo Bisbal. “Tenía que invitar a mis dos compañeros maravillosos del alma @oficialconchita y @pablocebrian A que cantaran en el #situlaquiereschallenge ellos son los protagonistas de este tema, me aventuré a crear este hermoso tema el año pasado con ellos dos formando un gran equipo! ya hemos creado varios temas de mis producciones y el resultado siempre ha sido precioso. Qué suerte tenemos de tenernos! Os quiero amigos!”, contaba sobre la compositora de este tema.

Cali y el Dandee

Uno de los primeros en contestar a la llamada del almeriense fue la mitad de Cali y el Dandee. En esta ocasión, no con guitarra sino con piano. “Vaya pedazo de versión que nos han mandado @calidandee #situlaquiereschallenge”, aseguraba el homenajeado.

Rozalén

Parece que son muchos los compositores que han caído rendidos ante esta canción. Rozalén es de las que escribe sus propias canciones y sabe el valor que tiene dar con un tema como este y, por supuesto, se ha apuntado al challenge. “Que puedo decir de mi @rozalenmusic Rozalén. Qué especial eres. Muchísimas gracias por aceptar el reto de @aitanax #situlaquieres te viene como anillo al dedo.”.

“Bonicoooooooo 💜💜💜”, respondía ella.

Greeicy Mike Bahía

Greeicy es una de las que saben lo que es colaborar con David Bisbal. Juntos grabaron Perdón que fue todo un hit. Ahora ella se ha apropiado de Si tú la quieres para grabar su propia versión y no lo ha hecho sola, ha contado con su chico, Mike Bahía. “Mis amigos @greeicy1 y @mikebahia haciendo una versión preciosa de #situlaquieres gracias por participar en este juego y espero que volvamos a vernos pronto. Os queremos compañeros”, agradecía el protagonista.

“Te quiero compañero.... que canción tan especial ♥️como todo lo que haces. Un abrazo grande y espero todos estén bien en tu familia”, contestaba ella.

Sebastián Yatra

Hace poco veíamos a Bisbal participar en el challenge de Yatra que también pedía a sus amigos versiones de su colaboración con Ricky Martin. El español era uno de los primeros en responder. Lo mismo ha sucedido al contrario. “Espectacular versión de Mi amigo @sebastianyatra Me ha encantado la versión que me has hecho . Se nota que le hiciste con mucho cariño y la cantaste con el corazón. Seguro que a @aitanax también le gustará. Mandémosle un abrazo entre todos al amigo Sebastian!!! Te queremos”, aseguraba.

“Hermano!! Un honor para cantar esta canción tan hermosa!!! 💛🙏🏻”, respondía el colombiano.

