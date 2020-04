Paco León llega al millón y medio de seguidores en Instagram y lo celebra fiel a su tradición, con desnudo

Paco León es uno de esos actores que poco a poco va ganando seguidores en redes sociales y a lo tonto ha llegado ya al millón y medio en Instagram, que no es para obviarlo. Y claro, como siempre que llega a una cifra redonda, ha habido celebración.

Parece que su manera de celebrar este cariño que recibe del público, se ha convertido en una tradición. No hay agradecimiento sin desnudo por medio. Y, en esta ocasión, no iba a ser diferente. Eso sí, se ha tapado… la cara, con un emoji de lo más salado.

“Gracias a la última temporada de @lacasadelasflorestv llegaron casi 50.000 followers en una semana! Bienvenidxs A celebrar el MILLÓN Y MEDIO!!!! invitadxs todxs a la boda! 👰🏼❤️👰🏻”, escribía con su habitual sentido del humor. Y claro no han faltado las reacciones, algunas de buenas amigas.

Belén López: Qué güeno estás pare!

Inma Cuesta: cuerpo🔥

Y es que, desde que Netflix estrenó hace poco la última temporada de La casa de las flores, el actor no ha dejado de homenajear a su personaje, María José. Cuando se estrenó esta tercera entrega recogió unas palabras de Marwan para hacerse eco: “Me decían que es de tontos caer 3 veces en la misma piedra, pero es que esa era una piedra sobre la que merecía caerse, resbalarse y hacerse herida”.

Pues eso, que a él no le importa tropezar y tropezar y no sólo lo ha hecho con esta serie de Manolo Caro sino que, también, con sus celebraciones. Desnudos, bodas… no falta de nada en sus redes sociales.

