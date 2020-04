Miguel Bosé recuerda el momento en el que empezó su carrera hace 43 años

Muchos tenemos la sensación de que Miguel Bosé ha sido banda sonora de nuestra vida desde que nacimos y es lo que tiene el llevar 43 años de trayectoria, que se dice pronto, pero es mucho tiempo.

El cantante ha recordado el momento que él considera como comienzo de toda su historia musical. “Exactamente hoy, hace 43 años, empezó mi carrera. Gracias a tod@s por éste viaje. Seguirá...”, escribía junto al vídeo que recoge aquella primera actuación.

Era 26 de abril de 1977. José María Íñigo presentaba el TVE el programa Esta noche…fiesta en la sala Florida Park, en Madrid. El cierre fue la primera actuación de un jovencito que vivía su gran noche arropado por su familia. No faltaron a ese gran momento sus padres, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín.

El presentador le preguntaba al torero por su hijo y los nervios que estaba pasando y él lo tenía muy claro: “La profesión nuestra da un sentido a la responsabilidad y esto tiene para él una gran responsabilidad, por lo tanto, no puede evitar estar nervioso”. También en aquel momento hablaba su madre, fallecida hace unas semanas por coronavirus: “Mi hijo se lo toma muy en serio, si no, no lo haría, creo”.

Y fue entonces cuando vimos, por primera vez, interpretar a Bosé su mítica Linda. Desde entonces ha llovido mucho y Miguel Bosé se ha convertido en un artista internacional consolidado, admirado y querido por muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 26 Abr, 2020 a las 6:43 PDT

Al ver el vídeo, muchos han aplaudido ese recuerdo nostálgico que ha compartido el cantante.

Jaydy Michel: 👌👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️

Boris Izaguirre: Es maravilloso!!!

Alejandro Sanz: Precioso, compańero 👏👏👏 😘

Antes de esa actuación, Bosé ya había sacado un disco, en 1975, que había pasado sin mucha repercusión. Pero este momento televisivo fue decisivo y él lo marca como el inicio de todo. 43 años después, Bosé sigue cantando esa canción sobre los escenarios. Vale que ahora no, por la situación mundial que estamos atravesando, pero seguro que volverá a hacerlo.

Mientras podemos verle en La casa de las flores, en la boda de María José (Paco León), lo que para él es su “amada familia”, como compartía en redes junto a varias fotografías en las que está con el actor, su hermana y parte del elenco de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 27 Abr, 2020 a las 1:47 PDT

¿SABES QUE EN LOS40 ESTAMOS DE ESTRENO? ¡TENEMOS NUEVA APP! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA!