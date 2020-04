El mensaje oculto de Taylor Swift detrás de su última publicación de Instagram

La guerra de Taylor Swift por recuperar lo que es suyo como intérprete contra Scooter Braun y su antigua casa discográfica, Big Machine Label Group, ya viene de largo. La última noticia ha sido el lanzamiento, sin el permiso ni la aprobación de la cantante, de un álbum con actuaciones en directo que datan de 2008.

Swift ha publicado recientemente una selfie en Instagram que rezaba lo siguiente: "Not a lot going on at the moment", una frase que ha hecho especular a algunos de sus fans sobre lo que su artista favorita puede estar tramando durante estos días. Como le aconsejó Kelly Clarkson en su día, es posible que la artista esté regrabando toda su discografía, en concreto, su álbum Red.



De esta manera, volvería a tener potestad sobre los derechos de publicación y los masters de sus discos anteriores, que van desde el homónimo Taylor Swift hasta Reputation, y así podría cantar sus canciones antiguas de nuevo, como ya denunció hace meses.

Bien sabemos que Taylor Swift nunca deja nada al azar. Cada pequeño detalle que comparte con sus fans forma parte de un gran rompecabezas que, una vez completado, gana sentido completo. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase en su post de Instagram? Ese mensaje es el mismo que plasma la camiseta que luce en el videoclip de 22, canción recogida en su cuarto álbum de estudio. ¿Qué opinas?

A pesar de esta teoría, hay otros que, a partir del post, han empezado a especular sobre la posibilidad de que el próximo single sea Cruel Summer, ya que es la segunda canción del álbum Lover y, como bien contó Taylor en Good Morning America, su contracto especifica que podría empezar a regrabar su antiguo trabajo a partir de noviembre de este año. Sea como sea, ¡seguiremos sus próximos movimientos!

