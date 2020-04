Nicky Jam publica ‘Medusa’, el freestyle de su vida

Que Nicky Jam se haya convertido en toda una eminencia del reggaeton es una realidad. Sus canciones han viajado por todo el planeta, conquistando nuevos territorios que hasta entonces él mismo desconocía. Pero nadie puede negarse a un perreo mientras escucha alguno de los hits del cantante.

Aunque ahora Nicky Jam ha decidido sorprender a sus seguidores con un lanzamiento inesperado. Se trata de Medusa Freestyle, una canción que ha fabricado en estos tiempos de confinamiento. Y es que tener tiempo libre mientras estás encerrado en casa puede acarrear consecuencias de este tipo. "Un chanteito que hice aburrido en cuarentena", así describe Nicky su nuevo tema.

En este freestyle, nuestro protagonista nos habla de su propia vida. Habla de los lujos con los que cuenta hoy en día, así como también de su éxito y de la precaria situación en la que se encontraba antes de triunfar en la industria. "Y yo na' ma' con El Perdón le hice ma' de 10 millone'. Y si no me cree' pregúntale a Sony", dicen algunos de sus versos.

Pero Medusa Freestyle no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip compuesto por imágenes de la vida de Nicky. Su amistad con Will Smith tras participar en la película de Bad Boys for Life, su éxito en los años 90... y una innumerable lista de hechos que han protagonizado su larga trayectoria. Eso sí, todas y cada una de estas escenas casan a la perfección con lo que dicen sus versos.

La que se acaba de incorporar a su vida, y parece que la ha cambiado para siempre, es su chica Cydney Moreau. Hace unas semanas, el cantante compartió la noticia de su compromiso, revolucionando las redes sociales y convirtiendo su pedida de mano en una de las más virales. Amor, éxito y dinero. ¿Son para ti estos los tres factores que dan la felicidad? Nicky Jam parece convencido de que así es.

