Will Smith y la reunión de los actores de El Príncipe de Bel-Air

Quién nos iba a decir que después de tantos años esperando la tan ansiada reunión de El Príncipe de Bel-Air la íbamos a poder disfrutar gracias a Snapchat. En esa plataforma Will Smith se ha abierto un canal en el que está haciendo directos con el nombre de Will From Home.

Y nada mejor que reunirse con la gran mayoría de protagonistas de la exitosa sitcom que protagonizó en los 90. Toda la familia Banks (salvo las ya conocidas excepciones) estuvo presente así como algunos de los personajes secundarios que triunfaron durante las seis temporadas del show.

Alfonso Riberio (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parson (Hilary) y Daphne Maxwell Reid (la 'segunda' Vivian) no faltaron a la cita en un evento que si hubiera tenido público en directo hubiera batido todos los récords de decibelios.

El show de Will Smith contó además con la presencia de Geoffrey el mayordomo, interpretado por Joseph Marcell y de Jazz, el amigo gamberro de Will que siempre salía volando de casa, a quien dió vida Jazzy Jeff.

Durante el episodio de Will From Home no se hizo ninguna mención a un posible reboot o secuela de una de las series más queridas en la historia reciente de la televisión. Fue más bien un baño de nostalgia con el objetivo de entretener durante unos minutos a los que durante años fueron millones de espectadores.

Uno de los grandes ausentes fue el actor James Avery que interpretaba a Phillip Banks, que falleció en la Nochevieja de 2013 tras un infarto a los 68 años de edad. Otra de las notables ausencias fue la de Janet Hubert, la actriz que hizo el papel de Vivian Banks durante las primeras tres temporadas. De todos es conocido que la relación entre la intérprete y Will Smith nunca fue cordial y siempre ha acusado al actor de su salida de la serie.

A través de su Instagram Will Smith ha subido un pequeño extracto de todo lo que sucedió pero si quieres ver el vídeo completo vas a tener que usar Snapchat...