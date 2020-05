LOS40 Classic presenta 'YOU are the Champions', la versión benéfica del mítico tema de Queen

Siguiendo la estela de multitud de artistas y grupos que han grabado y lanzado nuevas canciones o versiones de algunas que ya existían, Queen + Adam Lambert se unieron desde su confinamiento. Brian May y Roger Taylor y el vocalista demostraron su talento grabando una nueva versión de uno de sus grandes himnos: We are the champions.

Desde el inicio de su confinamiento, Brian May y Roger Taylor han estado realizando una serie de directos recientemente desde sus respectivos hogares para tener entretenidos a sus fans. En ese ámbito, el origen de esta nueva versión del tema de Queen surgió cuando May posteó una invitación para tocar en su Instagram. Taylor fue el primero en responder a la llamada, seguido de Lambert que, durante su interpretación del tema desde su casa, cambió el verso principal a "You Are the Champions.

Sorprendidos por la cantidad de peticiones que han recibido para que este tema en concreto pudiera estar disponible para descarga, el resultado de esta improvisación virtual ahora titulada YOU Are The Champions, y con la participación adicional al bajo de Neil Fairclough, ya está disponible en todas las plataformas de streaming y compra en internet.

Los beneficios recaudados por esta canción irán destinados al Fondo COVID-19 Solidarity Response para la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsada por la Fundación Naciones Unidas.

Todo un himno contra las dificultades

Desde su salida inicial en 1977, el tema compuesto por Freddie Mercury, We Are The Champions, se ha convertido en un himno de la victoria, uniendo a equipos deportivos y estando presente en muchas celebraciones en los campos de todo el mundo.

"Con la contribución de cada uno y siendo conscientes de estos tiempos difíciles que nos ha tocado compartir, ganaremos este desafío", ha declarado la banda. "En estos momentos, nuestros pensamientos y agradecimiento van para esos héroes sanitarios dedicados a enfrentarse a la enfermedad todos los días por nosotros. Ellos son los campeones. Vosotros sois los campeones".

Brian May comenta en el comunicado oficial: "Me da la sensación de que deberíamos dedicar esta canción a todos los soldados que están luchando por la Humanidad contra el enemigo del coronavirus. Así como nuestros padres, abuelos y tatarabuelos lucharon por nosotros en las dos guerras mundiales, estos valientes guerreros en el frente son nuestros campeones. Son los médicos, enfermeros, personal de limpieza, porteros, conductores y todos aquellos que arriesgan su vida todos los días para salvar las vidas de nuestros familiares. ¡¡¡CAMPEONES!!!".

Debido al desarrollo de los acontecimientos del coronavirus, Queen + Adam Lambert han tenido que pasar su gira de conciertos en Inglaterra y Europa al próximo año, y el grupo espera que este nuevo We Are The Champions" sirva como pequeño consuelo para los fans.

