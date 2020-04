Marshmello y Halsey se alían en Be kind

Marshmello se ha propuesto no dejarnos sin música en este confinamiento. Después de estrenar Been thru this before (junto a Southside and Saint Jhn), el dj y productor ha anunciado para este viernes el estreno de una nueva colaboración en este caso de la mano de Halsey.

Be kind es el nombre del tema que se estrenará este viernes 1 de mayo. La estadounidense le ha cogido el gustillo a la música electrónica después de que Tiesto y Mike Mago remezclaran su tema You should be sad el pasado mes de marzo.

No hay ninguna pista ni información sobre este proyecto conjunto de Halsey y Marshmello más allá de que ambos artistas han posteado la misma portada del sencillo en sus redes sociales anunciando el estreno para este viernes como ya he mencionado.

Manic fue el más reciente proyecto musical de la intérprete que publicó a comienzos de este mismo año. En los dos últimos años Marshmello ha firmado un par de colaboraciones de este estilo con Chvrches y Bastille además de publicar dos discos con los que completaba su trilogía Joytime que arrancó en 2016.

El DJ y productor lleva apenas cuatro años en la escena de la música electrónica pero ha sabido aprovechar el tiempo convirtiéndose en el mayor exponente de esta escena musical en Youtube. Es el dj estadounidense con mayor número de suscriptores y suscriptoras de todo su género. Ni Tiësto, ni David Guetta, ni Afrojack... consiguen alcanzar los más de 40 millones que ha conseguido su compañero de profesión gracias a eventos como sus directos en Fortnite.

Marshmello es el tercer artista musical de todo el mundo sólo superado por Ed Sheeran y Justin Bieber. Alone ha superado los 1.500 millones de reproducciones y Friends con Anne-Marie tiene más de 1.200 millones. Sus números alcanzan también a su 'nómina' siendo el quinto dj con mayor fortuna desde 2018.

