Descubriendo 'Manic', el disco más personal de Halsey

La cantante estadounidense Halsey está de estreno. Su tercer disco, bajo el título Manic, ya ha llegado a las manos de todos sus fans, deseosos por conocer un trabajo que, a juzgar por las críticas, está teniendo muy buena aceptación.

Un total de 16 canciones como las ya conocidas y exitosas Graveyard, Clementine o Without Me, junto a otras sorprendentes y que tanto están dando que hablar como 929, en la que abre al completo su corazón en primera persona, o You Should Be Sad, actual single con un toque country y un videoclip en el que rinde homenaje a otras grandes estrellas como Christina Aguilera, Shania Twain o Lady Gaga y que ya roza los 15 millones de visualizaciones. Todas y cada una de ellas explorando la diversidad de las emociones, desde la felicidad a la tristeza, pasando por la soledad o el enfado. Tal y como ella misma expone, Manic refleja las diferentes versiones de ella misma que está conociendo cada día, algo que también demuestra con sus looks y maquillajes, los cuales cambia muy frecuentemente incluso de manera arriesgada.

Una mezcla de sentimientos que, junto con la mirada en parte autobiográfica de la cantante, hace de Manic el proyecto más personal de su carrera, tanto que hay hasta una canción que lleva por título su verdadero nombre: Ashley. "Hablo de mi familia, cómo rompieron mi corazón, mis inseguridades, del futuro... crecer como mujer en frente de todo el mundo." Un trabajo en el que, además, también se encuentran colaboraciones dignas de mencionar. Es el caso de Alanis’ Interlude junto a Alanis Morissette, Dominic Fike o Suga’s Interlud de la mano de Suga de BTS, con quienes ya vivió un apabullante éxito gracias a Boy With Luv.

"Este álbum es un conversación muy muy personal. Se siente como una mirada detrás de la cortina, de alguna manera. Una cortina que nunca quise poner pero que está ahí porque era joven y estaba asustada. No sabía quién era y era irresponsable decir al mundo ¡Esta es quien soy! Voy a cumplir 25 años dentro de poco y es aterrador porque aún me siento como si tuviera 19 años", esa era la presentación que la propia Halsey hacía de su nuevo álbum al diario Daily Mail. Algo que se ve claramente reflejado en la letra de 929, donde habla de sus experiencias e, incluso, ¡de su partida de nacimiento! "Well, who am I? I'm almost 25/ Can't remember half the time that I've been alive/ Cause half was in a cheap apartment/ And half was on the Eastside" (¿Quién soy? Tengo casi 25 años y no recuerdo la mitad del tiempo que he estado viva. Porque la mitad estaba en un apartamento barato y la otra mitad estuve en el Eastside.)

Con el lanzamiento de este proyecto, la cantante arranca su próxima gira europea Manic World Tour en España con dos fechas en nuestro país. El 6 de febrero Halsey estará en el WiZink Center de Madrid y un día más tarde en Sant Jordi Club en Barcelona.