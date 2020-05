Estas celebs nos han presentado a sus madres y ahora podemos juzgar si se parecen o no a ellas

Un año más, este primer domingo de mes, celebramos el Día de la madre que, este 2020, se vive de una manera diferente. Los encuentros familiares, en muchos casos, tendrán que vivirse desde la distancia. Es lo que marca este distanciamiento social que ha separado a muchos padres de sus hijos.

Pero los lazos siguen intactos y hay muchas celebs que han demostrado, en más de una ocasión, que están muy unidos a la persona que los trajo al mundo que, en muchas ocasiones, definen como la luz y la guía de sus vidas.

Hemos seleccionado algunas fotos familiares para poder comprobar si hijos e hijas como Úrsula Corberó, Pablo López, Aitana, María Pedraza o Miguel Ángel Silvestre se parecen, o no, mucho a sus madres. ¿Tú qué opinas?

Úrsula Corberó

“T’estimo MAMI 💫”. Con estas palabras y esta foto celebraba Úrsula Corberó el Día de la madre de hace dos años. Ella era sólo un bebé, ¿se parece a su madre? Ya podéis sacar vuestras propias conclusiones.

María Pedraza

No sabemos si vocación por la danza y la interpretación los ha heredado de su madre, pero parece que su belleza, sí. “Donde tus raíces no paren de crecer, ahí”, escribía María Pedraza junto a esta imagen de madre e hija.

Antonio Orozco

Doña Carmen, la madre de Antonio Orozco, es una influencer con más de 85.000 seguidores en Instagram. A través de sus vídeos nos ha demostrado ser una mujer con mucho arte, desparpajo y, sobre todo, sentido del humor. Está claro de dónde ha sacado el suyo el cantante.

Pablo López

“El alma no se imprime...”, decía Pablo López junto a una foto suya junto a su madre. Y es que la señora Lola Jiménez es gallina de sus polluelos y está muy al lado de sus dos hijos. Además, es su fan número uno y siempre está pendiente de compartir en sus redes todo lo que va haciendo.

Aitana

“El otro día me dijisteis que me parecía mucho a mi madre y yo creo que es lo más bonito que alguien puede decirme nunca. Mamá te admiro, por cómo eres conmigo y como eres con todo el mundo, gracias por todo lo que me has enseñado en estos 20 años que tengo, gracias por quererme como me quieres y cuidarme como me cuidas, ya sea cerca o en la distancia. Eres la mujer más fuerte y luchadora que jamás he conocido y conoceré. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por todo de verdad”. Con estas palabras, el pasado marzo, felicitaba Aitana a su madre y compartía estas fotos suyas que nos permitían comprobar que realmente se parecen.

Dua Lipa

“Mi mamá ❤️mi luz brillante y guía. Siempre guiándonos y enseñándonos con amor, honestidad y amabilidad. te quiero”. Con estas palabras Dua Lipa felicitaba el último Día de la Madre a la suya. Recordemos que no fue en la misma fecha que en España.

Miguel Ángel Silvestre

Dicen que los hijos sienten debilidad por sus madres y viendo a Miguel Ángel Silvestre, no podríamos ponerlo en duda. El actor está muy unido a la suya y en sus redes hay constantes referencias a ella, con la que está pasando esta cuarentena. Se entienden y se quieren y no puede haber nada más bonito.

Vanesa Martín

“Te quiero con locura, tu risa es la mía, tu amor incondicional y generosidad me abren camino, tu luz, tu honestidad y tu fuerza... Sigo aprendiendo de ti cada día, y más me alegro de ser tu hija ... Felicidades mamá , leona!! #bella ❤️ No hay amor que empate”. Estas eran las palabras que le dedicaba el año pasado Vanesa Martín a su madre de la que hace poco nos hablaba en LOS40 Global Show.

Miguel Bernardeau

Hasta no hace demasiado a la que conocíamos de sobra es a Ana Duato que lleva años mostrándonos la historia de España a través de Cuéntame. Pero su hijo, Miguel Bernardeau, gracias a Élite, ha ido cobrando relevancia y ahora, casi la eclipsa, sobre todo, en determinada franja de edad. Lo que está claro es que ha debido seguir los consejos de su madre y lleva la fama y el éxito con la misma discreción.

Gigi Hadid

“Deseando el cumpleaños más feliz y un año lleno de luz, buena salud y aventura para mi mamá de oro (y matriarca para todos nuestros bebés animales) @yolandahadid ✨ Me siento honrada y afortunada de crecer aprendiendo de una mujer como tú. Cada año me sorprendes y me inspiras más con todo lo que eres capaz de hacer. Gracias por la vida y por sus mejores regalos, @bellahadid y @anwarhadid :) ¡TE AMAMOS MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS!”. Con estas palabras Gigi Hadid felicitaba a su madre el pasado enero por su cumpleaños. Sin duda, ahora más que nunca va a ser un referente para ella que seguro que le dará más de un consejo para llevar lo mejor posible su futura maternidad.

Malú

El pasado 15 de abril, Malú felicitaba a su madre por su cumpleaños compartiendo una foto suya y unas palabras llenas de cariño: “Muchísimas felicidades en tu día mamá!!! Por muchos años celebrándote y disfrutando de tu positividad y alegría!!! Te quiero ❤️ ❤️❤”. Ahora que la cantante está a punto de convertirse en madre la entenderá mejor que nunca.

Maluma

“Amándote ❤️❤️❤️❤️”. Una palabra y esta fotografía le valieron a la madre de Maluma para demostrar el amor que siente por su hijo. Empezaron el año juntos viajando a Islandia y disfrutando de ese maravilloso país. “Es un privilegio que me hayas elegido como tu madre, el día que naciste nacimos los dos!!!! Que sean muchas vidas juntos TE AMO”, escribía ella refiriéndose a él y dejando claro lo unidos que están.

