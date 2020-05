C. Tangana le confiesa a Broncano cuáles han sido las mayores multas que ha pagado

El nombre del madrileño se ha convertido en uno de los más mencionados en los últimos días. Y es que el lanzamiento de su nuevo tema Nunca Estoy no ha pasado desapercibido para nadie. Pero si pensabas que era lo único que C. Tangana iba a ofrecernos este año, estabas completamente equivocado, ya que en LOS40 desveló que tiene un EP entre manos.

Aprovechando este lanzamiento, nuestro protagonista ha visitado virtualmente el programa de La Resistencia de David Broncano. El momento más icónico de la entrevista llegó cuando el presentador decidió preguntarle acerca de las multas más grandes a las que se ha enfrentado, y la respuesta de Tangana no ha dejado indiferente a nadie.

"Del coche se me hicieron un poquito de bulto algunas. No las pagaba, no las pagaba y no las pagaba y de repente vinieron unas cantidades que no tenían ningún sentido. [...] No me llegaban las cartas a donde yo estaba. Entonces, ¿cómo quieres que yo lo pueda saber?", desvela nuestro protagonista.

Ver un programa de La Resistencia es enfrentarte a una conversación protagonizada por temas y sucesos inesperados. Y para prueba, la conexión sorpresa que, de un segundo para otro, realizaron Broncano y Antón con Rosario Flores.

La artista, quien participa de manera indirecta en el nuevo tema del madrileño, ha confesado que ella también se ha enfrentado a alguna que otra multa importante. De hecho, protagonizó una especie de persecución policial con su chico cuando era jóven. Ahora, asegura, que "es muy buena". Y tú, ¿has infringido la ley en alguna ocasión? ¿Cuál es el importe de tu mayor multa?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!