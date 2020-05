Deja 1.200 euros de propina en un restaurante el día de su reapertura

En ocasiones ocurren gestos que sorprenden y, sin duda, éste ha sido uno de ellos. Después de tantos días sin poder disfrutar de muchas de nuestras formas de ocio preferidas como los espectáculos o el cine, algunos establecimientos como bares y restaurantes ya están comenzando a abrir sus puertas, algo que muchos clientes agradecen. Algunos mucho, como el protagonista de esta historia.

Ha ocurrido en Estados Unidos, exactamente en Frog & The Bull, un restaurante de Austin en Texas que abría al público por primera vez después del confinamiento ante el coronavirus. Allí, una familia decidió inaugurar esta nueva fase con un gran banquete en familia. Hasta aquí todo normal, fue al finalizar la comida cuando ocurrió algo que los propietarios y trabajadores del establecimiento no hubieran imaginado jamás.

Al pedir la cuenta, ésta ascendía a algo más de 300 euros pero, en el momento de pagar, el cliente pidió al camarero que cobrase todo lo que habían consumido por partida doble, ya que "estaba extremadamente agradecido porque estuviéramos abiertos y nos pusiéramos en riesgo", tal y como han explicado los trabajadores del restaurante. Como era de esperar, el camarero no daba crédito y, aunque le pareció de lo más extraño, tras consultarlo, cumplió con las órdenes del comensal. Por si con ese gran gesto de solidaridad no hubiera sido suficiente, la sorpresa final llegó al comprobar la cantidad que el cliente había dejado en concepto de propina: ¡un total de 1.300 dólares! Es decir, que lo que había sido una comida de algo más de 300 dólares terminó sumando el importe de 2.029 dólares. ¡Casi nada! Desde luego, no cabe duda de que este cliente echaba de menos comer fuera de casa durante la cuarentena.

Un gesto de solidaridad y agradecimiento con el sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis sanitaria mundial, que se ha ganado los aplausos en las redes sociales. De esta forma, se une así a otras propinas prácticamente históricas como aquellos que dejaron 1.800 euros "para la casa" por participar en un challenge.

Y tú, ¿cuándo acostumbras a dejar de propina? Si tienes dudas aquí te dejamos todas las claves para que soluciones todas las dudas sobre cuál sería la cantidad correcta. Aunque, como ya hemos visto, ¡la generosidad no tiene límites!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!