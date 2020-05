Stay Homas van arribar com un entreteniment pel confinament, però han vingut per quedar-se. El Klaus, Guillem i Rai, que coneixem per formar part de formacions com Buhos, Doctor Prats i Nil Moliner, s'han convertit en un fenomen mundial.

Des de la seva irrupció han fet ja 25 cançons i han aconseguit tenir seguidors arreu de tot el món, a més d'aparèixer en els mitjans de comunicació de nombrosos països. La seva creativitat i unes lletres plenes d'ingeni els han convertir en un fenomen viral, que ha fet que la gent comparteixi les seves cançons contagiats per l'optimisme que desprenen.

Més de 350.000 seguidors a Instagram i casi 10 milions de reproduccions els avalen, a les seves cançons han col·laborat artistes com Nil Moliner, Macaco, Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann o Oques Grasses entre molts d'altres. A més a més, Michael Bublé ha fet una versió de una de les seves composicions juntament amb la Sofía Reyes i Barenaked i han col·laborat amb Pablo Alborán en una cançó amb fins solidaris.

Ara per això aquest trio d'amics ja es preparen pel futur i han gravat de forma home studio 'Stay Homa', enregistrada amb els mateixos recursos instrumentals i masteritzada en condicions. També hi trobem la col·laboració de Sr.Wilson. La cançó ja es troba a les principals plataformes com Spotify o Youtube. A més a més la cançó tindrà la seva versió en vídeo amb la gravació del mòbil original.

Stay Homas publiquen la seva primera cançó

Aquesta és la primera cançó del seu primer àlbum que ja preparen i una gira de concerts, que s'iniciarà el 31 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona, i que han aconseguit exhaurir entrades en tan sols 10 minuts, convertint-se en l'únic grup de l'Estat que han aconseguit un Sold Out durant el confinament.

Fa unes setmanes a través de un dels nostres #JoEmQuedoaCasaAmbEls40 ens explicaven com havia sorgit aquesta aventura i que els encantaria col·laborar amb la Rosalía. Al ritme que van és només qüestió de temps.