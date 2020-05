Els Stay Homas publicaran el seu primer disc aquesta tardor

Si hi ha una terrassa que s'ha fet viral durant el confinament ha sigut la terrassa dels Stay Homas. El Rai, el Klaus i el Guillem s'han fet famosos per crear i cantar cançons amb molt bon rotllo i penjar-la a les xarxes amb una pila de col·laboracions conegudes.

Cada diumenge fan un directe al seu Instagram des del lloc més conegut de casa seva, cantant les seves cançons i contestant algunes preguntes. Això sí, poca gent s'esperava la notícia que donarien aquest darrer diumenge, i és que van anunciar el que tothom desitja: Els Stay Homas publicaran un àlbum aquesta mateixa tardor!

Va ser sens dubte la notícia del diumenge i a més a més ens van donar detalls del nouvingut que preparen. Tot i que no tenen molt clar quines cançons hi inclouran, la idea que tenen és fer un repàs de cançons que han creat durant aquest confinament i els han fet tan coneguts, i algunes de noves. Val a dir que fa una setmana el trio va publicar 'Stay Homa', el seu primer senzill de forma oficial a totes les plataformes.

Pel que fa als instruments, els seus seguidors demanaven fervorosament que continues havent-hi la presència del seu característic cubell, i ho han confirmat, tot i que també han explicat que ho fusionaran amb la presència d'instruments més tradicionals com la bateria i més guitarres, si la cançó ho necessita. Tampoc descarten incloure-hi bases electròniques per tal de donar una nova magnitud a les cançons. Això sí, l'essència de les composicions no canviarà.

A banda d'aquesta notícia important, la banda seguirà fent cançons a la terrassa com fins ara, amb la seva mecànica habitual, tot i que també expliquen que en el moment de gravar el disc potser no podran ser tan regulars a l'hora de fer cançons per les seves xarxes.

Per últim, els Stay Homas també van comunicar que guarden una gran sorpresa per abans de la tardor, però encara no és el moment de comunicar-la, serà ben aviat per això. Haurem d'esperar a algun altre directe seu per conèixer-la i saber més novetats del seu àlbum de debut.