Adele cumple 32 años y lo celebramos con 32 datos sobre ella

Adele nació un 5 de mayo de 1988 en Londres, Inglaterra. Este martes 5 de mayo de 2020 ha soplado las 32 velas en su tarta de cumpleaños y se nos antoja el momento perfecto para mirar atrás y repasar su carrera y sus tres grandes y únicos discos y de una trayectoria envidiable.

1. Su nombre real es Adele Laurie Blue Adkins.



2. Desde muy jovencita, Adele mostró un gran interés por la música. A los tres años ya empezó a cantar, a los catorce descubrió a grandes del jazz como Etta James y Ella Fitzgerald, a quienes escuchó hasta la saciedad.

3. Estudios. Fue entonces, en 2003, cuando se matriculó en la BRIT School de Artes Escénicas y Tecnología en Croydon, donde llegó a graduarse en 2006.

4. Fue descubierta en MySpace. 2006 fue un año importante para ella. Recién titulada, Adele grabó unas maquetas y un amigo suyo las subió a la red social MySpace, que en aquel momento vivía en aquel momento sus años más dulces. Esas primeras demos llegaron a oídos de Richard Russell, un directivo del sello XL Recordings, que contactó enseguida con Adele.

Adele, a su llegada a los premios Mercury Music Prize 2008, en Londres. / Chris Jackson/Getty Images

5. A finales de 2007 se publica su primer tema en solitario, Hometown Glory y a partir de aquí todo lo que empieza sucederle cambiaría para siempre su vida.



6. La primera vez que supimos de ella fue a finales de 2007 y principios de 2008, gracias al prestigioso concurso de talentos de la BBC Sound of, del que han salido artistas como Sam Smith, Ellie Goulding, Jessie J o Years & Years por mencionar algunos. Ese año también llamó la atención en los Brit Awards, los premios de la música británica, llevándose a casa el premio de la crítica.

7. Una artista titánica y polifacética. Cantante, compositora, multiinstrumentista, Adele posee talento a raudales y una capacidad vocal envidiable. Es mezzosoprano, lo que le permite llegar a registros más potentes y también contralto, que le aporta esa gravedad, en ocasiones oscura, que tanto le caracteriza.

8. Estilo musical. Toca con soltura géneros musicales, como el r&b o el pop, aupados por un soul arrollador.

Hometown Glory

9. Su álbum de debut, 19, en alusión a los años que tenía cuando lo escribió, fue publicado en enero de 2008 y supuso un verdadero revulsivo para la música pop en Reino Unido. Era un disco cargado de canciones con alma y esa devoción por sus increíbles composiciones pronto se trasladó a las listas de éxitos y al mundo entero.

10. Grandes singles de este disco como Hometown Glory, pero sobre todo Chasing Pavements fueron los responsables de sus primeras cuatro nominaciones a los Grammy. Ese año se llevó dos, pero serían los primeros de una larga lista.

Adele, retratada en diciembre de 2008 tras ser nominada a sus primeros Grammy. Finalmente, en febrero de 2009 recibiría sus dos primeros gramófonos por Mejor artista nueva y Mejor interpretación vocal femenina de pop. / Jay L. Clendenin/Los Angeles Times via Getty Images

11. Desde 2010, Grammy al que ha estado nominada, Grammy que ha ganado. En total, y hasta la fecha, Adele atesora 15 gramófonos, habiendo publicado tan solo 3 álbumes de estudio.

12. En 2012, ya con su disco 21 en la calle - de nuevo un título que hacía alusión a su edad), Adele volvió a revalidar su puesto como una de las artistas más carismáticas e influyentes del pop internacional.

13. De hecho, es con 21 con el que adquiere gran fama a nivel global.

14. Su segundo trabajo fue uno de los discos más redondos de su carrera, sobre todo gracias a tres singles imbatibles: Rolling in the Deep, Someone like You y Set Fire to the Rain.

15. Rolling in the deep es una de las canciones más populares de Adele y ha sido versionada por la mismísima Aretha Franklin y por artistas tan dispares como Ariana Grande, John Legend, Linkin Park o la banda de rock Greta Van Fleet. En España, la boyband Auryn también hizo su propia versión de este tema.

16. Pero no solo Rolling in the deep. Gracias a la inmensa balada Someone like You, Adele consiguió pulverizar varios récords dentro y fuera de Reino Unido e inició una gira mundial, Adele Live, que llevó su música en directo a todos los rincones del mundo.

17. En verano de 2012, Adele se colocó en el sexto puesto de la lista de Forbes como una de las celebridades británicas mejor pagadas en el mundo menores a treinta años, después de haber ganado 23 millones de libras ese año

Skyfall

18. Ese año también lanzó Skyfall, la canción que había compuesto junto con Paul Epworth para la banda sonora de James Bond, Skyfall. Por esta increíble composición ganó un Globo de oro y un Oscar a mejor canción original.

19. En 2013 es condecorada con la distinción de Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, un reconocimiento por su contribución a la historia de la música. Un selecto club del que forman parte músicos como Paul McCartney, Mick Jagger, Bono o Ed Sheeran.

20. Ese año la revista Vogue no se pudo resistir a ella, y la artista protagonizó una de las portadas más emblemáticas de esta publicación. No sería la última.



21. A medida que el éxito iba llamando a su puerta, la fama afectó de manera determinante a su vida personal y aunque es una artista fuerte, que ha conseguido vivir alejada de los paparazzi, ha tenido que lidiar con las constantes críticas a su físico, sobre todo por parte de la prensa sensacionalista.

22. Adele comenzó una transformación física, que la llevó a hacer dieta y ejercicio físico frecuente, llegando a perder 30 kilos.

23. El año 2014 lo pasó preparando su disco 25, tercer y último trabajo de estudio hasta la fecha.

24. En 2015 Adele hizo historia en LOS40 entrando directamente al Número 1 de la lista con Hello, una canción conmovedora que fue capaz de atravesarnos con su letra y su capacidad de emocionar desde la primera escucha.

25. Todo ello tan solo unos días antes de que se publicara su disco 25, un álbum en el que trabajó con los productores y compositores Paul Epworth y Ryan Tedder. No fue, desde luego, un disco fácil ya que con él, la artista británica sufrió un bloqueo compositivo hasta que coincidió con Greg Kurstin, otro de los productores del disco y quien inspiró a Adele para continuar con la composición.

Adele, en la portada de 25. / Columbia.

26. Se trata de un disco minucioso, en el que prescinde de todo artificio y que suena a la gran obra que es. De él se extraen sencillos como Hello, cuyo éxito canibalizó a otros singles de gran calado como When We Were Young o Send My Love (To Your New Lover).

27. En 2015 Adele fue protagonista de la revista Time, como una de las personalidades del año.

28. Estuvo casada 7 años con el empresario inglés Simon Konecki, de quien se separó en 2019. Con él tuvo a su hijo Angelo. Tras su embarazo, la artista decidió retirarse temporalmente de los escenarios para cuidar de su bebé.

29. Es una artista tremendamente inspiradora, no solo a través de sus canciones, también a través de su filosofía de vida y sus mensajes en redes sociales, que aunque escasos, son certeros.

30. A pesar del gran éxito cosechado, quienes la conocen aseguran que es una persona muy cercana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele) el 1 May, 2019 a las 11:06 PDT

31. Y quienes la seguimos en redes, sabemos bien que conserva su particular sentido del humor del norte de Londres.

32. Nuevos proyectos. Desde 2018 Adele está trabajando en su cuarto disco, sobre el que dejó algunas pistas en sus redes, sin embargo, poco más se sabe de él. La publicación de este disco estaba prevista para septiembre de 2020, pero la crisis del Covid-19 parece podría modificar sus planes. En cualquier caso, aquí estaremos para recibirlo y, mientras tanto, felices 32 a Adele.