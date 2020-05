Todos en algún momento hemos visto el videoclip de Zombie, el grandísimo éxito internacional de The Cranberries, uno de los más icónicos del grupo. Tanto es así, que la banda llevaba algunos meses buscando un número redondo en sus visualizaciones, entrar en ese prestigioso club de los vídeos con más de mil millones de reproducciones en Youtube.

Ahora, Zombie ha llegado a esta cifra de reproducciones, convirtiéndose en el quinto videoclip de la categoría de rock. Por delante de él se encuentran November rain de Guns N' Roses, Smells like teen spirit de Nirvana, Sweet child o' mine de Guns n' Roses y Bohemian Rhapsody de Queen.

La canción, del álbum No Need To Argue de 1994, fue subida a Youtube en el año 2009 y ahora ha sido remasterizado con calidad 4K. Cubierta de oro, Dolores O'Riordan canta con rabia inspirada en el martirio de San Sebastián, mientras la situación en Irlanda del Norte forma parte del hilo conductor de este videoclip que sin duda es uno de los más reconocibles de la década de los 90.

El enorme éxito de la banda fue escrito por la cantante de la banda, Dolores O'Riordan, a principios de la década de 1990 como una condena de la violencia que rodeaba Irlanda del Norte en ese momento.

'Zombie' de The Cranberries bate un nuevo récord en Internet

"Esta fue la canción más agresiva que escribimos", confesó O’Riordan en una entrevista en el año 2017. "Zombie fue algo completamente distinto a lo que habíamos hecho antes". El corazón roto de otra madre está siendo sometido. Cuando la violencia causa silencio, nosotros debemos estar equivocados, se escucha en la canción, en lo que es una clara referencia al atentado de 1993.

La propia Dolores fue muy clara en una entrevista concedida en la misma época, en la que recordó cómo vivió aquel desagradable acontecimiento: "El día del atentado estábamos de gira y a mí me entristeció la noticia de los niños muertos. Era algo muy duro de cantar, pero cuando eres joven no piensas las cosas dos veces: simplemente agarras y lo haces".

