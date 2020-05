Brytiago: “Mi disco ‘Orgánico’ es bien variado; lo hice para todo el mundo”

Brytiago acaba de estrenar el remix de Te Fallé en colaboración con Dalex y Lenny Tavárez. El vídeo ya va camino de los 10 millones de visualizaciones en YouTube en apenas 4 días. El puertorriqueño ha contado a nuestro Sergio Labrador cómo se grabó el videoclip y muchas otras cosas más en #YoMeQuedoEnCasaConLos40Urban, la iniciativa que nos conecta con otros artistas desde sus casas a través de Instragram Live.

"Si nos hubiéramos juntado los tres para hacer el vídeo no habría salido tan perfecto", expresa satisfecho sobre el resultado del clip a pesar de haber tenido que grabarlo cada uno desde su residencia. Con respecto al remix, el cantante también ha destacado que han tendio que aprender "un método nuevo de trabajo", ya que los vídeos musicales han sido la parte que más se ha atrasado con la cuarentena y el consiguiente confinamiento en casa.

Sin embargo, la parte positiva es que Brytiago ya había hecho los deberes antes del encerramiento. "La música y las colaboraciones estaban listas, por eso estoy tranquilo. Los fans van a tener música mensual. Ya estábamos trabajando fuerte, con el turbo y teníamos la música ready", ha indicado sobre su nuevo lanzamiento, además de añadir que "buena música en la cuarentena es lo que nos hacía falta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brytiago🐯 (@brytiago) el 3 May, 2020 a las 6:18 PDT

Poco a poco, este artista urban ha ido lanzando canciones pertenecientes a Orgánico, su álbum debut. Ya podemos disfrutar de Te Fallé, Dispo junto a Jhay Cortez o Borracho con Wisin y, aunque ya ha desvelado algunos nombres, el cantante volvió a repetir que Nicky Jam, Lunay o Rauw Alejandro son algunos de los que colaborarán en su nuevo trabajo.

Pero, ¿con quién más le gustaría hacer algún featuring? Como pudimos saber en su visita a LOS40 Global Show con Tony Aguilar, Rosalía es la artista española con la que le encantaría colaborar. "Siento que es muy talentosa. Estoy abierto para hacer música cuando llegue la vibra. La música es así, a veces uno espera que las cosas salgan espontáneas y salen bien", ha manifestado alto y claro. Igualmente, el trapero tiene el punto de mira en Romeo Santos y en el americano Post Malone, y alguien con quien le gusta mucho a hacer música es Ozuna. "De los colegas latinos, Ozuna es uno de los que siempre ha colaborado conmigo desde el principio de mi carrera. Lo aprecio como un hermano. Hemos estado hablando recientemente pero no puedo desvelar mucho", ha declarado sobre otra posible canción entre ambos en un futuro.

En relación a su disco de estudio, ha asegurado que "hay sorpresas; el disco es bien variado". Contará con artistas urbanos que abarcan desde su propia generación hasta la más reciente. "Hice un disco para todo el mundo, con una mezcla de dancehall, reggaeton y trap", ha afirmado. Aún no ha podido revelar la fecha de lanzamiento, pero sí ha dejado caer que "está más cerca de lo que creen" y que Olvidando (feat. Darell), es una de sus canciones favoritas del disco. "Es un tema muy duro, una colaboración muy exótica. El videoclip lo grabamos en Miami", ha explicado.

Su pasión por la moda

El artista forma parte de ese grupo de gente se viste de punta en blanco aunque solo sea para estar en casa. "Por las mañanas me levanto y me acicalo", ha señalado. Como confesó en 40 Cosas sobre Brytiago, al puertorriqueño le encanta la moda -solo hay que echar un vistazo rápido a su perfil de Instagram-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brytiago🐯 (@brytiago) el 24 Abr, 2020 a las 5:00 PDT

Es más, el año pasado tuvo la gran oportunidad de desfilar en la New York Fashion Week de la mano de Andy y Tommy Hilfiger. "Como siempre me gusta estar al día de lo que está pasando en la moda, dije: ¿'por qué no'? Fue un paso diferente en mi carrera; se abrieron otras puertas, negociaciones, otras ideas...". Desde entonces, el puertorriqueño se mantiene trabajando en las dos áreas, ya que, según él, la moda es un ambiente bien parecido a lo que hace, "pero con otros personajes y te ayuda a acaparar y a crecer a otros niveles y en otras áreas".

Brytiago nos hizo saber que siempre suele leer los comentarios que recibe, especialmente, de Instagram y de YouTube. "Siempre estoy pendiente 'checkeando' y dando like a los que puedo. Recibo muchos y no me da tiempo a leerlos todos". Puedes verle aquí leyendo comentarios sobre el vídeo oficial de Te Fallé.

El compositor, que sigue trabajando desde casa en su Puerto Rico natal, también manifestó que echa de menos cantar con su público y ver a sus amigos: "Quiero hacer un show ya, cantar con la gente estos temas nuevos y reunirme con mis amistades, irme a la playa y poder hacer algo en grupo". ¡Esperamos que pueda hacerlo muy pronto!