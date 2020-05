Dani Martín y las 57 canciones para Lo que me dé la gana

Durante su paso por LOS40 Global Show, Dani Martín ya nos dejó algunas pinceladas de lo que había sido el proceso de creación de su cuarto disco en solitario Lo que me dé la gana. El solista madrileño ha querido dar más detalles sobre cómo fue la concepción de este nuevo proyecto y cuántas canciones entraron en la maleta original de la aventura que finalmente se quedaron en las 11 definitivas del elepé.

Lo ha hecho durante una entrevista con El País Semanal en la que Fernando Navarro sigue entrevistando a artistas de primera fila del panorama nacional como sucedió hace unas semanas con Leiva. Entre lo más relevante dicho por el solista, el enorme volumen de canciones compuestas y la 'crisis' musical o el aburrimiento que las provocaron.

"Hace dos años fui a Latinoamérica y Estados Unidos y fui jutándome con un montón de gente para huir del aburrimiento que sentía cuando cogía una guitarra y volvía a pasar por los mismos acordes todo el rato y por los mismos textos. Hubo un momento que me dió aburrimiento y me puse en contacto con el productor de Calle 13, llamé a Juanes, estuve con un montón de compositores colombianos, de Guatemala, de Argentina, México... Estuve como un mes en latinoamérica y en Miami y viví un montón de experiencias enriquecedoras para mí como persona y como músico" explicaba Dani Martín.

"Me he salido de lo habitual pero una vez me lo traje aquí a España muchas cosas de repente eran como demasiado carnaval para mí. Creo que me he hecho un traje a mi medida y me lo he terminado de ajustar para sentirme bien porque había cosas que me sorprendían hasta a mí. Una tarde en casa de Juanes empezamos a componer, hicimos un brainstorming entre 8 personas que nunca había trabajado con 8 personas y fue super divertido. Todo el mundo deja el ego fuera y empieza a haber una batalla de estrofas, de melodías... Yo iba eligiendo, aportando y haciendo la letra y la melodía principal para hacerla mía" confesaba el solita madrileño sobre su colaboración con Juanes.

"Grabamos la canción, la metí en mi ordenador, me fui a Inglaterra también a trabajar con un tipo que me encanta. Y al final de 57 canciones quedaron estas 11" aseguró Dani Martín sobre el proceso de selección final para Lo que me dé la gana.

Un disco que originalmente iba a llegar a finales del mes de marzo pero que con la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 tendremos que esperar para poder disfrutarlo: "Sí, se va a retrasar. Ahora mismo tenemos otras prioridades y no es nada grave. No es un disco al uso. Hemos hecho un tesoro y merece la pena esperar a que la gente vaya a la tienda y lo abra" prometió el músico durante su entrevista con Tony Aguilar.

Juanes, Alejandro Sanz, Sabina, Coque Malla... La lista de colaboradores de este cuarto de disco en solitario de Dani Martín es espectacular como explicó en LOS40 Global Show: "Ha sido un disco de experimentar, de buscar mucho. Ha salido, por ejemplo, una rumba que desde que la compuse tuve en mi cabeza a Alejandro Sanz. Uno de los colaboradores más importantes es Camilo. Antes que él lanzara su primera canción yo ya le había conocido y enamorado artísticamente de él. Todavía no sabéis todo lo que tiene que ofrecer. Es de los tipos más geniales que me he encontrado y tenemos una canción preciosa que compusimos en Zahara de los Atunes. En el álbum también hay un cabaret con Coque Malla, un hip hop... es un disco de muchos permisos y con un montón de colores".

