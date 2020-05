The Weeknd y otros músicos de dibujos animados

La faceta más divertida, curiosa o televisiva de muchos músicos se ha traducido en muchas ocasiones en estelares apariciones en series de animación. Estas colaboraciones van desde cameos sin consentimiento, participación en el doblaje incluso de la voz y hasta convertirse en los guionistas de parte de un capítulo como ha hecho The Weeknd.

Ya os contamos hace unos días que Abel Tesfaye había anunciado que se estrenaba en el mundo de las series y lo hacía con una que es ya todo un clásico: American Dad (Padre made in USA). Una serie de animación que empezó a emitirse en 2005 y que está llena de crítica y sarcasmo a la sociedad estadounidense.

El músico colaboró con Joel Hurwitz, uno de los guionistas del popular show, para dar forma a un capítulo del que ahora ha desvelado un breve adelanto. Como decía, la implicación de The Weeknd ha sido total ya que no solo es co-guionista sino que ha prestado su voz al personaje.

Como no podía ser de otra manera su aparición es delirante y afecta a todos los personajes de la familia Smith. Su perfil oficial en Instagram está repleto de escenas de su aparición y de las del marciano suplantándole como The Weeknd. El canadiense no ha sido ni será el primer o el último artista en tener su propia versión animada.

Durante muchos años una buena manera de calibrar el nivel de fama de un artista pop era hacerse la pregunta de si había aparecido en Los Simpson. En sus más de 30 años de emisión la lista de músicos es casi infinita y, como decíamos, con diferentes niveles de implicación.

Todo el mundo recordará obviamente la música y la voz de Michael Jackson en aquel capítulo sin su imagen que tanta polémica ha generado después. Katy Perry, por ejemplo, es otra de los nombres propios de artistas animados ya que tuvo el honor de aparecer en el primer episodio de los Simpson rodado con marionetas.

Entre el listado encontramos a Justin Bieber, Coldplay, Green Day, U2, Metallica, Kesha, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake y NSync, The Rolling Stones, Paul McCartney, The Smashing Pumpkins, Peter Frampton, Sonic Youth, Cypress Hill, Mick Jagger, Keith Richards, Lenny Kravitz, Tom Petty, Brian Setzer, Elvis Costello, Barry White, Elton John, The Who, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, The White Stripes...