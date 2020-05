Selena Gomez presentará un programa de cocina en HBO Max

No hay nada ni nadie que pueda frenar a Selena Gomez durante la cuarentena. Hace unos días nos ofrecía el videoclip en versión Barbie de su canción Boyfriend, pero parece que no ha sido el único proyecto que ha ocupado su mente en estos días de confinamiento.

La cantante ha confirmado que presentará su propio programa de cocina en la plataforma de HBO Max, en la que también podremos disfrutar del nuevo y esperado capítulo de Friends. Eso sí, tendremos que esperar al verano de este año para ver el estreno de la cantante dentro de la cocina de su casa. ¡Fogones encendidos en cuarentena!

"Siempre he hablado mucho de mi pasión por la comida. Creo que me han preguntado centenas de veces en entrevistas que si tuviese otra profesión, cuál sería, y yo he respondido que sería divertido ser chef. ¡Aunque no tengo la formación! Como muchos de nosotros mientras estamos en casa, he cocinado mucho y he experimentado en la cocina", explica Selena en un comunicado recogido por EOnline.

El nuevo proyecto de la cantante, del que aún desconocemos su nombre, estará formado por diversos episodios en los que nuestra protagonista se convertirá en una chef en su propia cocina. Nos dará trucos y en cada capítulo nombrará una fundación que se encarga de donar comida.

"Estamos muy emocionados de tener a Selena Gomez dentro de nuestra pirmera ola de programaciones en HBO Max y ver sus aventuras en la cocina así como también ella, y como muchos de nosotros, intenta mejorar sus habilidades cocinando durante la cuarentena", señala Sarah Aubrey, encargada del contenido en dicha plataforma.

HBO Max se estrenará el próximo 27 de mayo, ofreciéndonos una amplia carta de películas de todos los tiempos, así como también diversos programas de televisión con los que entretenernos. Y tú, ¿cuál crees que será el primer plato que cocinará la intérprete de Look At Her Now? ¡Nos rugen las tripas!

