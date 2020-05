40 cosas sobre Marem Ladson

1. Nombre completo: Marem Isabel Ladson Bugallo

2. Año y ciudad de nacimiento: 18/10/1997, Ourense

3. Horóscopo: Libra

4. ¿Cuánto mides? 1,70

5. ¿Qué estudiaste? Relaciones Internacionales

6. Si no te dedicases a la música, ¿cuál sería tu trabajo soñado? Chef

7. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Creo que siempre lo supe, no recuerdo un momento en concreto o que fuese una decisión consciente.

8. Un género musical que nunca tocarías: Heavy metal.

9. Un artista y una artista favoritos: Elliott Smith y Sharon Van Etten.

10. La música que escuchabas en casa de pequeña: Enya.

11. Un disco con el que estés obsesionadaa hora: Titanic Rising de Weyes Blood.

12. La canción que más le has recomendado a tus amigos: Flood de Vagabon.

13. El primer concierto al que fuiste: Creo que The New Raemon y María Rodés.

14. El primer concierto que diste: En el Torgal teloneando a Laura Gibson.

15. El músico que te gustaría que estuviese en tu agenda de contactos: Tamino.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Mad Men.

17. Un hobby o un deporte favorito: De pequeña hacía gimnasia rítmica.

18. ¿Qué mascota siempre quisiste tener? Me gustaría adoptar un perro, pero es complicado porque suelo estar de gira.

19. ¿Eres cocinitas o prefieres que te cocinen? Ambas.

20. El plato que mejor te sale: Tortilla.

21. La comida que menos soportas: Coliflor.

22. La red social que más te engancha: Instagram.

23. La red social que más pereza te da: Facebook

24. Estación del año favorita. ¿Por qué? Primavera porque siempre parece un nuevo comienzo.

25. Algo que no soportas: La gente que habla muy alto para ser el centro de atención

26. Un plan perfecto para el fin de semana: En la furgo con mi banda de camino a dar un concierto.

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy celíaca desde que era pequeña.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Bojack horseman.

29. Algo que se te da FATAL: Ser puntual

30. ¿Cómo describirías tu relación con la moda? ¿Eres seguidor de tendencias? Tengo sentimientos encontrados.

31. Tu complemento favorito. Gafas de sol

32. Describe tu personalidad en tres palabras: Independiente, inquieta, trabajadora.

33. Un juguete de infancia que recuerdes: Una guitarra de juguete que me regalaron de pequeña que tenía botones con distintos sonidos.

34. Las mejores vacaciones de tu vida: Portugal hace 3 años con mi chico.

35. Una manía: Llevar siempre pintadas las uñas de los pies color negro.

36. Tatuajes: No tengo ningún tatuaje, pero tengo pensadas algunas ideas.

37. Un placer oculto: La pizza con piña.

38. El artista al que le pediste foto/autógrafo: Le pedí una foto a Chan Marshall cuando fui su telonera en Madrid. Fue un momento muy especial.

39. Un lugar y un momento para componer:. En mi habitación, por la noche.

40. ¿Qué significa la fama para ti? Algo secundario. No me parece especialmente interesante. La fama entendida como el reconocimiento de tu trabajo me parece guay, pero los fenómenos que se forman entorno a ella no me gustan.