La foto de Ariana Grande y Lady Gaga, juntas en el estudio

Chromatica, el nuevo álbum de estudio de Lady Gaga, ha visto como su lanzamiento ha sido aplazado hasta nueva órden por la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando. Pero eso no significa que los rumores de una colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande hayan disminuido. Y menos desde que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) le felicitara el cumpleaños a la Germanotta.

"happy birthday to a literal angel that has changed my life in many ways ! i’ll tell u more about it later but ... u make my heart feel so full and happy and understood @ladygaga. wishing u all the joy in the world today and every day ! have some pasta" ("Feliz cumpleaños para un ángel literal que ha cambiado mi vida de muchas formas. Te contaré más sobre ello más tarde pero... hiciste que mi corazón se sintiera lleno, feliz y comprendido Lady Gaga. Te deseo toda la alegría del mundo hoy y todos los días. Toma un poco de pasta") escribió Ariana en su perfil oficial dedicándole el mensaje a la neoyorquina.

Más allá de la dedicatoria, lo que ha llamado poderosamente la atención a todos los seguidores de ambas artistas es que la fotografía de ambas divas del pop se tomó en un estudio de grabación lo que confirmaría todos los rumores de los últimos meses.

La relación entre Ariana Grande y Lady Gaga se ha estrechado en los últimos meses. Ambas empezaron a dejarnos pistas de su buena relación hace unas semanas a través de las redes sociales. Primero fue la responsable de Thank u, next quien le declaró amor eterno a la pareja formada por Lady Gaga y su chico Michael Polansky: "Os adoro tanto".

La respuesta no se hizo esperar. Gaga comenzó a seguir a Ariana en su cuenta de Instagram. Un gran paso teniendo en cuenta que la intérprete de Telephone solo sigue a 46 personas, entre las que están Rihanna, Kesha, Mark Ronson y Red One.

A todo ello hay que sumarle las publicaciones de algunas fuente anónimas que, tradicionalmente, aciertan con la información inédita de Lady Gaga como es el caso de la cuenta @insyncTW que ya a comienzos de marzo predijo la colaboración: "Yuh, yuh, Ariana Grande está en Chromatica de Lady Gaga".

Tras la filtración de Stupid love, el primer single de Chromatica, todo apuntaba a que la colaboración entre ambas sería la segunda canción que sirviera para presentar este disco. Pero Lady Gaga anunció la pasada semana el retraso de su álbum: "Quería contaros, tras mucho deliberarlo, lo increíble difícil que ha sido tomar la decisión de posponer el lanzamiento de Chromatica. Anunciaré la nueva fecha en 2020 pronto (...) Espero veros definitivamente en mi gira mundial de Chromatica Ball que dará comienzo este verano. A mis fans, os quiero. Sé que algunos estaréis desacuerdo, enfadados y tristes. Pero mi base de fans es como mi familia y ahora tenemos que ser fuertes".