J Balvin cumple 35 años y lo celebramos con 35 datos sobre él

J Balvin nació un 7 de mayo de 1985. El colombiano ha conseguido ser reconocido como uno de los principales artistas del panorama urbano en todo el mundo demostrando que los sueños hay que perseguirlos trabajando muy duro. Con motivo de su 35 cumpleaños, te contamos un dato por cada año de vida que ha cumplido el cantante.

1. Su nombre real es José Álvaro Osorio Balvín.

2. Nació en Medellín, Colombia.

3. Tiene una hermana pequeña que se llama Carolina. Es modelo.



4. Desde muy pequeño se interesó por la música y por los sonidos urbanos, como el hip/hop.

5. Durante su adolescencia formó varias bandas de rock que tocaban canciones de Nirvana, Metallica o Enanitos Verdes.



6. Interrumpió sus estudios universitarios de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT para dedicarse la música.



7. Formó parte de MDL Crew, conocido como Universidad de la Calle, un grupo de artitas que combinaban el rap y el reggaeton.



8. El artista colombiano Fat Al, residente en Miami, fue quien le puso el apodo de J Balvin.



9. En 2004 hace su debut como solista con el single Panas, pero no fue hasta Éxtasis cuando comienza a ser reconocido como artista en su tierra.



10. Su reconocimiento nacional e internacional se produce en 2009 con Ella Me Cautivó, canción con la que entra en la Lista Tropical Songs de Billboard de Estados Unidos.



11. Ese mismo año lanza su primer disco de estudio, titulado Real, con el que consiguió el disco de oro en su Colombia natal.



12. A partir de 2010 comienza a abrirse paso en el mercado internacional, con presentaciones en varias ciudades de EEUU y América Latina.



13. Con singles como Yo Te Lo dije, entre otros, se consolida poco a poco como uno de los artistas latinos más relevante de su país. También entra en algunas de las listas más importantes del mundo, como Hot Latin Songs y Hot Pop Songs de Billboard.



14. Con esa misma canción debuta cantando en directo ante el público estadounidense como el "fenómeno musical de Colombia", durante los Premios Juventud 2013.

15. Su single 6 AM es el primer tema en español que se alza como disco de diamante en Estados Unidos.



16. Con La Familia, su segundo álbum, J Balvin es reconocido en todo el continente americano y parte de Europa.

17. En 2015 ganaría su primer Grammy Latino por Ay, vamos como Mejor Canción Urbana. Este galardón no sería el único, ya que a sus espaldas cuenta con otros tres -Energía (2016) y Vibras (2018) como Mejor Álbum de música urbana; y Con Altura (2019) como Mejor Canción Urbana junto a Rosalía y El Guincho-.



18. También en 2015 lanza Energía. Este supone el tercer álbum del artista, el cual incluye su éxito mundial Ginza, single que consigue ser número 1 en EEUU, México, Italia y España, además de entrar en otras listas europeas y, por primera vez en Billboard Hot 100. Es una auténtica revolución.



19. En 2017 estrena Mi Gente, canción que da la vuelta al mundo y es versionada hasta por Beyoncé. Esta canción se incluye en Vibras, su cuarto álbum de estudio.



20. Con su colaboración I Like It, junto a Cardi B y Bad Bunny, consigue su primera nominación a los Grammy en 2019, bajo la categoría de Mejor Grabación del Año.



21. Hace historia llevando el reggaeton y la música latina al Coachella Music Festival como cabeza de cartel, también en 2019.



22. En marzo de 2020 llega Colores, su sexto álbum de estudio y el más conceptual hasta la fecha para el colombiano.



23. Sobre este lanzamiento, nos confesó por qué no está el naranja ("no es un color primario"), un color que, no obstante, sí vemos en la portada de Vibras.



Portada de Vibras, de J Balvin / Universal Music

24. En febrero de 2020, actúa en el halftime-show de la Superbowl junto a JLo, Shakira y Bad Bunny, donde interpreta Mi Gente y Qué calor.

25. Dua Lipa, Rosalía o Celia Cruz han sido algunas de las artistas que han inspirado muchos de sus temas.



26. Se hizo su primer tatuaje cuando tenía 12 años. Actualmente tiene más de 30.



27. Tiene un perro que se llama Enzo y una chachorrita de nombre Felicidad.

28. A pesar de hablar inglés fluido, es un defensor acérrimo de su música en español y cree en el reconocimiento internacional de los artistas latinos y del reggaeton sin necesidad de cantar en inglés. Sin embargo, está abierto a la idea de cantar en inglés si se presenta la oportunidad.

29. El tinte de pelo es un complemento más de su estilo de vida. No hay color de cabello que Jose no sepa lucir.



Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 7 Abr, 2020 a las 4:41 PDT

30. Tiene 5 discos de estudio, un álbum colaborativo, Oasis, junto a Bad Bunny, dos mixtapes y una reedición de La Familia.



31. La moda es otra de sus pasiones. Está al mismo nivel de la música, lo que le lleva a lanzar su propia línea de ropa en colaboración con la marca francesa GEF.



32. Su mayor inspiración musical es Daddy Yankee.



33. Tiene un podcast en Spotify llamado Made in Medellín donde habla de sus orígenes, sus miedos, sus sueños y muestra su faceta más personal.

34. Ha colaborado con todo tipo de artistas nacionales e internacionales (Justin Bieber, Becky G, Maroon 5, Daddy Yankee o Beyoncé), sumando más de 50 featurings.

35. Ha sido premiado con 4 galardones en LOS40 Music Awards. En 2011 como Mejor artista Colombiano y Mejor Artista/grupo Latino; en 2017 y 2019, bajo la categoría LOS40 Global Show Award, por Mi Gente y Con Altura, respectivamente.