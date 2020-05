The Last of Us Parte II desvela parte de su historia

A diferencia de quienes hace una semana regalaban spoilers a troche y moche sobre The Last of Us Parte II por culpa de una filtración intentando arruinar uno de los puntos fuertes de la secuela de esta franquicia, en Videojuegos LOS40 queremos saber lo justo y lo imprescindible antes de meter el disco por primera vez en nuestra consola.

Y eso es exactamente lo que nos han ofrecido Naughty Dog y PlayStation con el tráiler de la historia en castellano de la secuela del juego que se pondrá a la venta en exclusiva para PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

Tras un violento y salvaje suceso que perturba la paz relativa que ha encontrado en Jackson, Ellie se dispone a impartir justicia a los responsables. A medida que les va dando caza uno a uno, deberá afrontar las repercusiones, tanto físicas como emocionales, de sus acciones.

The Last of Us Parte II, el esperadísimo videojuego exclusivo de PlayStation desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog ya ha entrado en fase Gold. Neil Druckmann, vicepresidente del estudio y principal responsable de The Last of Us Parte II, ha querido celebrar el estreno de este nuevo hito con todos los fans en un post publicado en el Blog oficial de PlayStation: "Las últimas semanas nos han mantenido ocupados: hemos terminado el desarrollo de The Last of Us Parte II y apenas queda un mes para el 19 de junio de 2020, la nueva fecha de lanzamiento confirmada. Es algo que nos deja una sensación un tanto surrealista. Este proyecto no solo representa años de duro trabajo y dedicación de todos los que formamos Naughty Dog, sino la continuación de una aventura que comenzó con Ellie, Joel y todos y cada uno de vosotros hará unos siete años. No ha sido fácil, pero hemos tenido la suerte de que estéis a nuestro lado a cada paso del camino. No sabéis cuánto significan para nosotros vuestro entusiasmo y apoyo".

Además, el propio Neil Druckmann ha querido asegurar que este es el primero de nuevos contenidos que están por llegar y realizó un importante anuncio relacionado con las reservas: "A partir de aquí se van a acelerar los acontecimientos, así que estad atentos para enteraros de todas las noticias a medida que se aproxima el lanzamiento de The Last of Us Parte II. Por último, ya que nos habéis preguntado muchos, nos alegra decir que las reservas vuelven a estar disponibles, tanto de las versiones digitales de The Last of Us Parte II en PlayStation Store como de las copias físicas en las tiendas participantes de todo el mundo. La compra de las copias físicas también estará disponible en el momento del lanzamiento".