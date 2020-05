Un verano apoteósico con The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima

Playstation está preparando un verano por todo lo alto en su videoconsola. Después de mover varias veces la fecha de lanzamiento de uno de sus videojuegos estrella, por fin los jugadores podrán disfrutar de The Last of Us Parte II con la llegada del verano.

El videojuego desarrollado por Naughty Dog que continuará la historia de Joel y Ellie (cuyos spoilers os recomendamos no buscar en las redes) llegará un día antes del verano: el 19 de junio. Pero pese a su llegada con el fin de la primavera no nos cabe ninguna duda de que va a ser el juego que marque las vacaciones estivales de muchos gamers.

Por si todo esto fuera poco, la compañía ha emplazado apenas un mes después otra de sus apuestas estrellas para 2020: Ghost of Tsushima. El videojuego desarrollado por Sucker Punch verá la luz el 17 de julio llevándonos hasta el Japón de los samuráis en un título cuya expectación está siendo máxima.

Una actualización sobre los próximos juegos que están por llegar a #PS4: The Last Of Us Parte II llegará el próximo 19 de junio y Ghost of Tsushima el 17 de julio. Más info🎮👉 https://t.co/ZslyQEbAkl — PlayStation España (@PlayStationES) April 27, 2020

Hermen Hulst, director de PlayStation Worldwide Studios, se ha referido a este anuncio en el Blog oficial de PlayStation: "Quiero felicitar y dar las gracias personalmente a todos los integrantes de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por su labor, ya que todos sabemos lo complicado que es trabajar bajo estas circunstancias. Ambos equipos han hecho un gran esfuerzo para poder ofrecer una experiencia inigualable y estamos deseando conocer vuestras impresiones dentro de unos meses".

The Last of Us Parte II

Ellie y Joel vuelven en un viaje épico en la secuela del aclamado juego de Naughty Dog: The Last of Us. Sabemos muy poco de esta secuela en la que el protagonismo de los dos personajes principales ha cambiado. Y no porque el mundo hecho pedazos en el que vivían se haya arreglado sino porque ahora podremos manejar a una adulta Ellie y Joel será el personaje que le preste ayuda

Dina y Ellie forman ahora parte de la resistencia a los infectados en la ciudad de Jackson que se encargan de patrullar pero en la que los acontecimientos les obligarán a salir de la seguridad de su nuevo hogar.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima, desarrollado por Sucker Punch Productions (Infamous), es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto cuya historia se basa en el año 1274, en la primera oleada invasora de Mongolia a Japón.

Todo está preparado para lucir las katanas y pelear por nuestro honor. ¡Que llegue ya el verano!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!