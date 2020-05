El alegato feminista de Maxi Iglesias por ‘Valeria’: “Ellas nos han entendido a nosotros los hombres”

Valeria está a unas pocas horas de desembarcar en Netflix. Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, todos los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar de los ocho capítulos que conforman la primera temporada de la serie basada en la saga literaria de Elísabet Benavent.

La propia autora nos contó recientemente en una entrevista cuáles eran sus miedos con Valeria. También explicó porque se había optado por cambiar de actor para el papel de Víctor (ahora lo interpreta Maxi Iglesias) y aprovechó la ocasión para dar un consejo a todos aquellos que habían leído En los zapatos de Valeria.

Ahora toca saber qué piensan los protagonistas de esta historia, los actores encargados de ponerse en la piel de unos personajes que están en el imaginario de tanta gente. Sabían que Valeria era todo un desafío, pero ellos están encantados de la vida.

"No me leí las novelas porque me daba mucho respeto el imaginario de los lectores"

"Valeria llegó a mi vida como una revolución", dice Diana Gómez (Valeria en la ficción). "No había leído las novelas y cuando me cogieron decidimos no leerlas para trabajar más en los guiones. Sin embargo, cuando llevábamos un mes de trabajo, me las leí para ver si íbamos por buen camino y teníamos la esencia, y la teníamos".

"Todos mis amigos se ilusionaron muchísimo cuando se enteraron que iba a hacer el personaje de Lola", cuenta Silma López. "Yo también decidí no leerme las novelas. Me daba mucho respeto el imaginario de los lectores y, además, quería sentirme libre de poder imaginar a mi propia Lola a partir de los guiones. Cuando acabe este proyecto me pegaré un atracón de todas las novelas de Elísabet".

El primer encuentro con Elísabet Benavent

A un actor le puede dar reparto conocer a la autora de la historia que van a llevar a la pantalla. Y no una cualquiera, la de Netflix. Sin embargo, todos los protagonistas de Valeria coinciden en que ese primer cara a cara con Elísabet Benavent fue una maravilla.

"La conocí después de haber grabado los ocho capítulos de la temporada y ella estaba encantada. Fue un subidón", explica Maxi Iglesias, a lo que Paula Malia, Carmen en ficción, añade: "Nunca se lo podremos agradecer lo suficiente. Daba un poco de pavor, porque todo está en su cabeza y son libros que los ha leído muchísima gente. Todo lo que ella se invento es la razón por la que estamos aquí todos, pero ella siempre nos apoyó y ahora seguimos en contacto".

"Ellas nos han entendido a nosotros los hombres"

Valeria es una serie con un componente femenino clave, y no solo en su historia. Por eso, Netflix y la productora del proyecto, Plano a plano, decidieron que la serie se viera desde la óptica de dos mujeres: Inma Torrente y Nely Reguera.

"Tenemos dos directoras, una guionista con un equipo de mujeres y cuatro actrices maravillosas. Ahí estamos, apoyando para que se produzca esa igualdad entre hombres y mujeres", afirma Teresa Rito (Nerea).

Es en este aspecto donde Maxi Iglesias hace especial hincapié, con un alegato en el que exige esa igualdad: "Hay que visualizar esa igualdad entre hombres y mujeres. Aunque para nosotros sea algo normal y de lo que estamos acostumbrados y orgullosos, hay mucha gente que no tiene idea, gente que asocia que una producción de acción tiene que estar liderada por hombres porque somos más X o más Y. O que un director no va a tener ni idea de la sensibilidad de una mujer. Hay que luchar contra todo este tipo de cosas. Valeria ha sido dirigida por dos directoras que tienen una sensibilidad maravillosa y acompañan muy bien las historias por las que pasan las chicas, pero también nos han entendido a nosotros. Ellas nos han entendido a nosotros, hombres. En el equipo hay muchas mujeres que no nos han hecho sentir fuera de lugar y eso, a la inversa, tendría que ser así también. ¿Por qué no nos sorprende que el equipo de waterpolo femenino está liderado por un hombre? Al revés también tendría que ser así y no tendríamos que decir: ‘Ala, qué gran novedad’. No, tendríamos que decir que tienen la misma capacidad o incluso más”.

Si quieres ver la entrevista completa a los protagonistas de Valeria…¡dale al play!