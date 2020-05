Dua Lipa cuenta la sorpresa que le dio su familia en Barcelona

Este miércoles, 6 de mayo, Dua Lipa nos abrió las puertas de su casa para hablar de música con Cristina Regatero. La diva británica lanzó su segundo álbum de estudio Future Nostalgia el pasado mes de marzo, cautivando a la crítica y al público.

Además de hablar sobre el sonido del disco, el género latino en la industria y su posible colaboración con Rosalía, la cantante nos contó una bonita anécdota familiar que le pasó cuando estaba en Barcelona.

La artista grabó hace unos meses el vídeo de Physical junto a la productora Canadá y tuvo que ir a la Ciudad Condal para rodar. La joven llevaba varias semanas viajando, trabajando en sus nuevos temas y sin haber pasado por Reino Unido. Vamos, que llevaba tiempo sin ver a su familia y lo que más le apetecía era llegar a casa y pasar unos días con ellos. Por eso tenía pensado volar a Londres nada más acabar el rodaje de videoclip. ¡Imaginad su sorpresa cuando vio que sus padres estaban en la habitación del hotel de Barcelona esperándole!

“Cuando Barcelona aterrizamos muy tarde y estaba muy cansada así que subí a mi habitación, intenté abrir la puerta y la puerta no se abría. No sabía qué estaba pasando hasta que conseguí abrir la puerta y ahí estaban mis padres que habían venido a verme y me puse a llorar, fue increíble”.

Además, la joven cuenta que esos días sus padres acudieron al set de rodaje y estuvieron viendo cómo grababa el videoclip. Sin lugar a duda, una preciosa sorpresa que hizo de aquella breve visita a Barcelona una preciosa estampa familiar.