La imitación del hijo de Antonio Orozco que ha encantado a su padre

Desde hace algunos años conocemos el talento musical de Jan, el hijo de Antonio Orozco. Pero durante todo este tiempo el solista siempre había confesado que era reticente a que cantaran juntos. Lo que no puede evitar cualquier hijo es tomar como modelo a su padre hasta el punto de llegar a imitar todos sus movimientos.

Y eso es, literalmente, lo que acaba de hacer el pequeño músico: imitar a su padre. No lo ha hecho en el terreno musical sino con el mayor sentido del humor reproduciendo el personal estilo con el que Orozco comienza por las noches sus conexiones en Instagram para intentar inundar de buenas noticias este confinamiento.

"Buenas noches señoras y señores y muy buenas noticias. Me llamo Antonio Orozco y hoy os vengo a dar un anunciado. Esta noche hay muy grandes sorpresas. Os dejarán alucinados. Escuchadme bien. Hoy es un día muy especial sobre todo esta noche donde te esperaremos en tu programa, tu programa favorito. Muy buenas noticias. Ni más ni menos nos acompaña esta noche el señor Alejandro Sanz. Alejandro Sanz ouh yeah. Nos acompañará esta noche y estaremos muy felices de recibirle. Lo queremos mucho y a ver qué nos cuenta. Os queremos mucho. Que me rompo la camiseta, me rompo la camiseta" dice Jan mientras imita algunos de los gestos de Antonio Orozco.

Gafas de sol, corbata suelta, ritmazo para moverse al son de la música y unos invitados 'virtuales' de lujo y mucho sentido del humor para dar vida a una imitación que ha enamorado a su protagonista: "Si No lo viste en directo lo puedes ver desde ahora en Historias/Directo. En este canal, no en otro, en este" bromeaba el solista.

Ojalá pronto podamos verles a ambos con sus propios estilos interpretando algo juntos aunque ese día parece que está aún un poco lejano: "Yo con mi hijo canto bastante poco porque él no quiere cantar conmigo, no le mola mi rollo, está en otro punto creativo. Trabaja mucho, lo digo con la palabra técnica, trabaja, trabaja mucho en su día a día, en su forma de tocar, en su piano, en sus letras, sobre todo en la instrumentación. Toca la batería, toca el piano, la guitarra, es un niño muy disciplinado con la música, pero no porque se lo exija yo sino porque es su forma de jugar. Otros juegan a Play, que este también juega, pero otros juegan al fútbol y el mío toca el piano. Yo creo que cantar con mi hijo es bastante poco probable no porque yo no quiera sino porque él no quiere" nos contó Antonio Orozco durante una completa entrevista en LOS40.

Un tira y afloja padre-hijo que nos está dejando momentos tan divertidos como el de esta noticia y emotivos como la introducción en inglés que Jan le regaló a su padre con motivo del estreno de su más reciente proyecto musical con la canción Hoy.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!