Miki Núñez: “Durante mi adolescencia lo que más deseaba era ser Zac Efron”

Con una sonrisa siempre en la cara, Miki Núñez se ha convertido en uno de los artistas que mas buen rollo nos genera con su música. Lo conocimos gracias a la academia de Operación Triunfo 2018, donde se metió al público en el bolsillo por sus valores y su espontaneidad. Además, aunque el joven catalán no llegó a la final del programa, se convirtió en el representante de Eurovisión 2019 con La Venda.

Ahora, un año después de aquella actuación, Miki lanza Me vale, un tema movido con ritmos pop y toques ska que tanto le gustan. “La idea de la canción es que a veces somos demasiados perfeccionistas y, de repente, llega alguien a tu vida, te quita todos los planes y todo te vale”, nos cuenta el cantante sobre la letra en el último #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 con David Álvarez.

A la hora de anunciar el single en sus redes sociales, Miki aseguró que era una de las canciones en las que más se había desnudado. “Yo soy de los que se meten en el río hasta ver dónde me lleva, aunque obviamente, si me voy a ahogar, paro”, dice sobre aquel símil que utilizó para anunciar el tema.

El tema nació de un campus de composición que organizó Universal Music. Allí conoció a Jimmy y Diego del grupo Veintiuno, quienes acreditan la canción: “Quedamos un día en Madrid sobre las diez de la mañana y a las seis de la tarde habíamos terminado, había fluido todo muy bien”.

Sus facetas de actor y director

Con Me Vale, Miki Núñez se estrena como director. Las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos lo han obligado a tener que grabar en casa con su propio móvil: “Es la primera vez que dirijo, pero he tenido mucha ayuda: mi hermano y Albert Marcos, a quien le he dado mucho follón”. También menciona la cantidad de cinta adhesiva que ha utilizado para grabar todos los planos: “Me he quedado sin celo”.

Pero Me Vale no es la única canción que ha grabado estos días de confinamiento en casa. El pasado marzo, Miki compartió un vídeo cantando The start of something new, uno de los temas de High School Musical. David ha querido saber si este musical es uno de sus favoritos. “Sí, de hecho durante mi adolescencia no deseaba nada con más fuerza que ser Zac Efron: bailar, cantar y ser igual de guapo que él”, ha dicho el intérprete de Amuza.

No nos extraña que Miki se comparase con la estrella de Hollywood, y es que si no fuese cantante, tal y como nos ha confesado, le gustaría haber sido actor: “Hice teatro hace unos y si tengo tiempo me gustaría mucho retomarlo, porque es algo que me encanta”

Sobre el grupo de WhatsApp

Alba Reche nos comentó que en el grupo de WhatsApp que tiene con sus compañeros de Operación Triunfo 2018 era de las que más enviaban stickers. Ahora, ha llegado el momento de saber si Miki es de los que habla en ese chat o de los que dejan en visto.

“Yo siempre le echo la bronca a Joan Garrido porque no contesta nunca. Pero las últimas semanas, con esto del videoclip, miraba el grupo y había 300 mensajes. Pensaba en leerlo por la noche y entonces había ochocientos”, comienza diciéndonos. “Tenemos la costumbre de contárnoslo todo”, continúa diciéndonos.

Durante la cuarentena, con los que más está hablando es con Alba Reche y con Joan: “Con Joan porque es Joan y con Alba porque teníamos los dos la gira estos días e intentábamos ayudarnos”.

Se cumple un año de su actuación en Eurovisión

Este mes de mayo se cumple un año desde que Miki Núñez representara a España en Eurovisión en Tel Aviv. La Venda se convirtió en todo un himno para los eurofans, aunque no tuvo muy buena suerte en las votaciones. “Lo único que hubiese cambiado es el país donde se celebró por todo el conflicto que hay”, nos cuenta Miki.

“Creo que nunca voy a estar tan ilusionado y emocionado que cuando estuve en Eurovisión”, dice Miki sobre aquella actuación. “Es todavía más brutal de lo que se piensa, no se puede describir”, recuerda.

Pero no sería Eurovisión al lugar donde volvería si pudiese viajar en el tiempo. El cantante nos ha confesado que iría a cuando tenía ocho años: “Mi madre, por mi cumple, me regaló un paquete de rotuladores. Me puse a llorar porque me esperaba otra cosa y le dije que no lo quería. Luego me arrepentí muchísimo. Volvería a ese momento para decirle gracias a mi madre”.

Además, Miki se ha enfrentado a nuestro juego de qué prefieres. Eso sí, esta vez nos hemos portado muy bien.