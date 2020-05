The Weeknd recupera el Nº1 de LOS40

Llegó por primera vez al primer puesto el 11 de abril; desde entonces, los tres números uno que ha habido en la lista de LOS40 han sido canciones en castellano. Ha tenido que ser de nuevo Blinding lights, de The Weeknd, el éxito que recupere el trono para el bando internacional. Hay que remontarse al 15 de febrero para encontrar otro número uno cantado en inglés, que fue Memories, de Maroon 5. No es extraño este regreso a la cima de Blinding lights, ya que se trata de una de las canciones estrella de After hours, el álbum de Abel Tesfaye —publicado el 30 de marzo— que ha sido número uno en medio mundo, incluidos EEUU y Reino Unido. El espectacular vídeo de la canción, muy dramático, acumula ya más de 120 millones de reproducciones en YouTube.

El canadiense es una de las grandes estrellas de la música actual; ejemplo de su popularidad es que se ha convertido en protagonista de un episodio de la serie American dad, que él mismo ha coescritro. Estos días también conocíamos su lado más humano: al saber que era uno de los músico favoritos de un niño enfermo de cáncer, no dudó en ponerse en contacto con el chaval a través de vídeollamada y darle su apoyo (por desgracia, el chico finalmente falleció).

Excepcional músico, original en su propuesta y gran persona: así es The Weeknd, quien desde este pasado sábado lidera por segunda semana no consecutiva la lista de LOS40. ¡Enhorabuena!

