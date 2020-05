Los chicos de Stay Homas nos desvelan los secretos de su convivencia

Parece que fue ayer cuando unos imparables Klaus, Guillem y Rai aparecieron en nuestros teléfonos móviles desde la terraza de su piso para hacernos vibrar con sus canciones. Se hicieron llamar Stay Homas, y su nombre comenzó a recorrer las redes sociales como la espuma. Tanto es así que el mismísimo Michael Bublé ha acabado versionando una de sus versiones, y Pablo Alborán se ha animado a colaborar con ellos.

¿Quién iba a decirles a estos tres compañeros de piso que acabarían recorriendo el mundo con sus voces? Un proyecto que surgió desde su terraza en Barcelona y que ha acabado alegrándonos el confinamiento. El pasado jueves 7 de mayo, nuestros protagonistas conectaron en directo con nuestro presentador Jesús Taltavull en Yo Me Quedo En Casa Con LOS40. No solo nos desvelaron si para ellos hay vida o no después de la cuarentena, sino que también nos abrieron las puertas de su piso para compartir los secretos de su convivencia.

¿Quién es el que más limpia? ¿Quién es el que más deporte hace? ¿Y el que más cervezas se toma? De Barcelona al resto de los rincones de país (y del mundo), Klaus, Guillem y Rai se someten a este divertido test que ha arrancado más de una sonris (y con el que muchos se han sentido identificados).

Como mencionamos en líneas anteriores, Stay Homas se ha convertido en un fenómeno imparable. Antes de dar el salto a las redes sociales, sus integrantes probaron suerte tocando en otros grupos y recorriendo España con artistas como Nil Moliner. Pero lo que ellos desconocían es que lo que surgió como un entretenimiento para acabar con las horas muertas durante el confinamiento, se convertiría en un proyecto de éxito.

En Instagram ya reúnen más de 375.000 seguidores y el cariño de algunas de las voces de referencia de la industria de la música. Así como Michael Bublé y Pablo Alborán, a la lista de los artistas que han caído rendidos ante su talento está también Sofía Reyes, quien se animó a sumarse a la canción optimista Gotta Be Patient, compuesta por nuestros protagonistas.

Pero detrás de todo proyecto de éxito se encuentra el lado más humano de estas voces, y los chicos de Stay Homas no iban a ser menos. Nos abren las puertas de su piso para mostrarnos los secretos de su convivencia. Ahora te toca a ti responder junto a tus compañeros de piso. ¿Cuál se llevará todos los puntos?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!