Desde el inicio de la crisis sanitaria, los integrantes de Bon Jovi siempre se han mostrado muy activos deleitándonos con su música, aunque sea en la distancia, pero también involucrándose en obras benéficas. hace unos días participaron en el festival para recaudar fondos Rise up New York!, organizado para ayudar a los habitantes de la ciudad más afectados por la pandemia del coronavirus.

Además,ya habían participado con Bruce Springsteen en un evento tuvo lugar en Nueva Jersey con Tony Bennett y Halsey, entre otros, para ayudar a los más afectados.

Entre las actuaciones de este nuevo evento en el que han participado, Bon Jovi ha tocado uno de los mayores himnos de su carrera. It's my life ha sonado como no estamos acostumbrados, en una versión acústica y ralentizada, con los miembros de la banda desde el confinamiento de sus casas.

Bon Jovi y su versión de 'It's my life' desde el confinamiento

Además de ellos, otros grandes nombres de la música internacional se sumaron a este evento benéfico. Entre ellos destacan Mariah Carey, Barbra Streisand o Jennifer Lopez.

El nuevo ábum de Bon Jovi estaba programado para salir a la venta el 15 de mayo, pero ha tenido que ser pospuesto hasta el próximo otoño. Llamado Bon Jovi 2020, tiene referencias de temas muy actuales: control de armas, la política, el significado de la familia y mucho más.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!