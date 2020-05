La frustrada colaboración de Beyoncé y Cardi B

La historia de la música está, por desgracia, repleta de filtraciones. Las dos últimas las hemos vivido de la mano de dos de las grandes estrellas de la música: Dua Lipa y Lady Gaga. Pero a veces, los grandes nombres de la industria prefieren echar atrás los proyectos filtrados como sucedió en el caso de Beyoncé y Cardi B.

J White Did it, reputado productor, compositor y dj estadounidense que está detrás del remix de Savage de Beyoncé y Megan Thee Stallion, ha confesado durante un vídeo en Instagram que en 2017 nos perdimos la oportunidad de disfrutar de las dos divas de la música.

Todo sucedió en octubre de 2017 cuando Michael Ashby, conocido como Ashby The Mix Engineer compartió una fotografía trabajando en su ordenador en el que se podía leer Cardi B ft Beyonce demo. Un despiste / filtración que no sentó nada bien a la rapera que no solo canceló la colaboración sino que además negó haber conocido nunca al citado ingeniero.

"Hace tres años tuve una colaboración con Beyoncé y Cardi que se hizo harina al hacerse viral que ellas iban a hacer una canción juntas. Y eso hizo que se echara para atrás. Me quedé tan aturdido como todo el mundo. Estaba ahí sentado esperando, mirando internet y de pronto se filtró" explica el productor que confiesa además que fue Cardi B la que retiró el proyecto ya que Beyoncé quería seguir adelante con él.

La solista se convirtió en uno de los grandes nombres del 2018 y desde entonces no hemos oído hablar de Cardi B gracias a otras canciones en solitario y colaboraciones como las que realizó con Jennifer Lopez (Dinero), Rita Ora (Girls), Bruno Mars (Finesse) o Maroon 5 (Girls like you) en apenas unos meses.

Lo que nadie puede saber ahora es qué hubiera pasado si su colaboración con Beyoncé hubiera visto la luz. Quizá estaríamos hablando de una estrella musical mucho más popular de lo que ahora es y todo por culpa de una filtración...

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!