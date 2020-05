Pilar Rubio edita una publicación de Instagram tras recibir una lluvia de críticas

Pilar Rubio está pasando, como el resto de mortales, la cuarentena encerrada en casa. La presentadora se encuentra rodeada de su pareja, Sergio Ramos, y sus tres hijos. Además, la familia está esperando el nacimiento de su cuarto hijo, que tiene previsto que nazca en el mes de julio.

Pilar y Sergio están haciendo todo lo posible para que estos días en casa sean lo más amenos posibles. Eso sí, tal y como reconoció la colaboradora de El Hormiguero hay días que una no puede más. El futbolista, por su parte, está aprendiendo a tocar el piano. ¡Nunca es tarde para hacerlo!

Pues bien, este jueves Pilar ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram que está dando mucho que hablar. Se trata de un vídeo donde aparece la presentadora y el futbolista cenando en casa. Eso sí, se trata de una cena especial: un menú de El Goxo, el servicio de comida a domicilio que ha montado Dabiz Muñoz durante esta cuarentena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 14 May, 2020 a las 2:52 PDT

“Cena romántica en casa con Sergio Ramos. Muchas veces no es dónde sino con quién”, ha escrito Rubio junto al vídeo. Lo que ha llamado la atención de sus seguidores y seguidoras ha sido que la presentadora estaba cenando con una copa de vino. Un matiz que no hubiese llamado la atención si no estuviese embarazada.

De hecho, la publicación ha recibido numerosos comentarios por este detalle:

“Pilar, ¿no pasa nada si bebes un poco de vino embarazada?”

“¿Bebiendo vino?”

“Esa mujer bebe vino?”

“Ese vino, Pilar, noooooo”

“No pasa nada por tomarse alguna copa de vino durante el embarazo…será que nuestras madres y abuelas no comían hasta jamón serrano y todos bien sanos”

De hecho, tras leer el aluvión de comentarios que ha generado el vídeo, Pilar ha editado el comentario y dando por zanjada la discusión: “Y sí, brindando con vino por el amor. Aunque sea sólo mojarme los labios”.