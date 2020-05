Entrevista exclusiva amb el Blas Cantó

Aquesta setmana s'hauria de celebrar el gran Festival Europeu de la cançó. La festa musical del continent, però a causa de la pandèmia global causada per la COVID19 ha quedat cancel·lat la seixanta-cinquena edició d'Eurovisió fins al 2021. El Blas Cantó ha estat el convidat d'aquesta tarda per parlar d'Eurovisió, els seus plans de futurs i els seus projectes.

Encara hi ha moltes incògnites, entre elles la ciutat que l'acollirà i quan. El que sí que han deixat clar , la UER (l'organisme organitzador que aplega les televisions públiques que hi participen) és que els candidats que enguany no han pogut competir al certamen, ho podran fer l'any vinent. Això sí amb una cançó diferent, segons la seves regles. El Blas Cantó té clar que s'ha acabat la promoció i l'etapa d'Universo, però té les piles carregades per començar la carrera eurovisiva de zero.

Ens ha comentat que ha aprofitat el confinament per escriure noves cançons, però no les ha creat pensant en el festival de la cançó. També hem parlat de la cançó que ha fet amb Dangelo, ens ha dit qui té més 'Peligro' dels dos, així com, del seu duet amb la Kelly Clarkson a 'I Dare You (te reto a amar)', i la cançó que va escriure pensant en la nord-americana, 'Memoria'.

El murcià, confinat a casa de la família, a la seva terra, ens ha explicat que ha escrit un llibre biogràfic on per primer cop explica els seus pensaments i sentiments sense filtres. Diu que es la primera vegada que s'obre personalment en un mecanoscrit i no en una cançó. El llibre es publicarà el 9 de juny sota el nom de 'Blas Cantó, historia de una estrella sin nombre'.

El Blas Cantó té clar què farà el dia que tingui llibertat, un cop acabat el confinament: "Siempre me ha gustado ir al cine, un montón. I me gustaria ir al cine con mi amiga Adriana, porqué siempre voy con ella."